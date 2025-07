Incontro tra il Sindaco Marco Piendibene e la nuova Rettrice dell’Università della Tuscia Tiziana Laureti

Questa mattina il Sindaco di Civitavecchia, Marco Piendibene, assieme all’Assessore alla Cultura, Stefania Tinti, ha incontrato la Prof.ssa Tiziana Laureti, recentemente eletta Rettrice dell’Università della Tuscia, che entrerà ufficialmente in carica il prossimo 1° novembre e guiderà l’Ateneo per i prossimi sei anni. All’incontro hanno preso parte anche il Prof. Enrico Maria Mosconi, la Dott.ssa Gabriella Sarracco, già presidente della Fondazione Cariciv, e il Dott. Gaetano Starace, attuale presidente della Fondazione.

“L’Università della Tuscia rappresenta una vera eccellenza per Civitavecchia e per i territori limitrofi – ha dichiarato il Sindaco Piendibene – un motore di sviluppo culturale, sociale ed economico che merita tutto il nostro sostegno. L’incontro è stato caratterizzato da un intenso scambio di idee sui nuovi progetti e sulle tante opportunità che la collaborazione tra istituzioni può generare. Siamo convinti che il futuro passi attraverso gli studenti, veri protagonisti del cambiamento e linfa vitale per la crescita e l’innovazione del nostro territorio. A nome di tutta la città, rivolgo infine alla Prof.ssa Laureti i miei più sinceri auguri di buon lavoro per questo nuovo e prestigioso incarico”.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio impegno a consolidare i rapporti con l’Università della Tuscia, con l’obiettivo di promuovere iniziative condivise capaci di valorizzare il tessuto sociale e produttivo di Civitavecchia e dell’intero comprensorio.