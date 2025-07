Bracciano, Concluso Vaurien World Championship

riceviamo e pubblichiamo

Si è conclusa sabato 19 luglio a Bracciano la 63° edizione del Campionato del Mondo Vaurien, che per una settimana ha animato il Lago con una competizione sportiva di alto livello, con equipaggi da 14 nazioni e oltre 2000 partecipanti.

Una competizione combattuta, che ha visto all’undicesima prova, dopo un testa a testa con gli spagnoli, Niccolò Bertola e Mattia Saggio tornare a essere campioni del Mondo, dopo il titolo raggiunto nel 2019.

L’evento ha visto il patrocinio della Città metropolitana di Roma Capitale, rappresentata alla cerimonia inaugurale dal Consigliere Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia, assieme ai Sindaci di Bracciano e Trevignano Romano Marco Crocicchi e Claudia Maciucchi.

Attorno al mondiale, iniziative culturali e momenti di condivisione hanno animato l’area attorno al Lago, a partire dal paddock allestito presso il Centro Vela di Bracciano, in un’atmosfera conviviale che ha saputo tenere insieme sportivi e appassionati di tutte le età, con innumerevoli juniores agguerriti, tanti bravissimi amatori e una folla di spettatori.

L’iniziativa si conferma una delle più importanti occasioni per valorizzare i nostri territori e potenziare la capacità attrattiva turistica, con competizioni di caratura mondiale che costituiscono una grandissima opportunità per il rilancio e lo sviluppo economico e culturale dell’area metropolitana. Proprio nell’anno giubilare, un’occasione straordinaria per attrarre e accogliere sempre più visitatori non solo nella Capitale ma nel resto del suo territorio, secondo una logica di sviluppo a rete diffusa che costituisce la linea strategica condivisa dal Sindaco Gualtieri per valorizzare l’intera Città metropolitana e i suoi punti di interesse. Le nostre congratulazioni ai vincitori, al Presidente dell’AS Vaurien Italia e a tutti gli organizzatori per l’ottima riuscita del Mondiale in quella che è stata definita la “palestra di vento” nelle acque del Lago”.

Alessia Pieretti, Consigliera metropolitana delegata a Sviluppo economico e Attività turistiche di Città metropolitana di Roma Capitale.