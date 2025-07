Segnale mancante per i telefonini nella zona di Via della Macchia, Bracciano

Riceviamo da Giacomo Bonetti, responsabile PLI di Bracciano, e pubblichiamo.

La zona di via della Macchia, situata nel comune di Bracciano (RM), presenta da tempо difficoltà legate alla ricezione del segnale dei telefonini.

Questo problema, segnalato da diversi residenti e visitatori, può essere attribuito a vari fattori.

Copertura insufficiente da parte degli operatori: È possibile che le antenne dei principali gestori non coprano adeguatamente l’area, magari per via della sua posizione periferica o della conformazione territoriale.

Ostacoli naturali o urbanistici: La presenza di boschi, colline, edifici o infrastrutture può interferire con la propagazione del segnale radio.

Mancanza di investimenti o interventi tecnici: Zone meno popolate o meno centrali talvolta ricevono meno attenzione da parte delle compagnie telefoniche.

Questa situazione può influire negativamente sulla sicurezza, sulla qualità della vita e sull’accesso ai servizi digitali, specialmente in un’epoca in cui la connessione mobile è diventata essenziale.

La zona di via della Macchia, situata nel comune di Bracciano (RM), è afflitta da una persistente mancanza di segnale per la telefonia mobile, un problema che compromette significativamente la comunicazione dei residenti e dei frequentatori dell’area.

Nonostante l’importanza crescente della connettività mobile nella vita quotidiana, molti utenti lamentano difficoltà nel compiere operazioni essenziali come effettuare chiamate, inviare messaggi o utilizzare servizi online, anche in casi di emergenza. Le cause di questa criticità possono essere diverse: una scarsa copertura da parte delle antenne degli operatori telefonici, ostacoli fisici come la vegetazione fitta o la conformazione del terreno, e la possibile assenza di investimenti tecnologici nella zona.

Questa situazione incide non solo sulla qualità della vita dei cittadini, ma anche sull’attrattività turistica e sull’efficienza dei servizi pubblici e privati. È auspicabile che le autorità competenti, insieme alle società di telecomunicazioni, intervengano con misure concrete per garantire una copertura adeguata e stabile.

“La mancanza di segnale è un problema che ci accompagna da anni, ma nessuno sembra voler intervenire seriamente.”- Commerciante locale

“Viviamo in un’area completamente isolata dal punto di vista delle comunicazioni: il telefono spesso è inutilizzabile persino per chiamate d’emergenza.” – Residente di via della Macchia

Egregio Sig. Sindaco,

ci rivolgiamo a Lei in qualità di cittadini preoccupati per la persistente assenza di segnale telefonico nella zona di via della Macchia, nel territorio comunale di Bracciano.

La mancanza di copertura mobile rappresenta un problema serio che compromette non solo la comunicazione personale e professionale, ma anche la sicurezza dei residenti e dei visitatori in caso di emergenze. Numerose segnalazioni sono state inviate agli operatori telefonici, tuttavia, ad oggi non si è registrato alcun miglioramento tangibile.

Le chiediamo cortesemente di farsi portavoce di questa criticità presso i principali gestori di rete (TIM, Vodafone, WindTre, Iliad), affinché vengano effettuati gli opportuni sopralluoghi tecnici e adottati interventi urgenti per garantire una connessione adeguata.

Siamo certi che la Sua attenzione e sensibilità verso il territorio potranno contribuire a una soluzione concreta e tempestiva.

La ringraziamo fin da ora per l’ascolto e restiamo a disposizione per ogni ulteriore confronto.

Cordiali saluti

Davide Petroselli, Giacomo Bonetti