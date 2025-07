riceviamo e pubblichiamo:

A Ronciglione trionfa la tradizione

con la Sagra del Tortorello e del Tozzetto

8-9-10 agosto Ronciglione

A Ronciglione tre giorni con la tipicità e la tradizione.

Da venerdì 8 agosto a domenica 10 agosto il centro storico si animerà con la prima edizione della Sagra del Tortorello e del Tozzetto, un evento unico dedicato alle eccellenze gastronomiche del territorio che trasformerà il paese, eletto Borgo dei Borghi nel 2023, in un palcoscenico di gusto e tradizione.

Protagonisti dell’evento saranno due tesori della tradizione culinaria: il Tortorello, antica pasta fresca che racconta la storia del borgo e che affonda le sue radici nella tradizione più antica.

Realizzato rigorosamente a mano dalle sapienti mani delle massaie, sarà proposto in due versioni che esaltano i sapori locali: con il robusto ragù ronciglionese, ricetta storica del territorio, o con i profumati funghi dei boschi cimini.

Il Tozzetto, dolce croccante che conclude ogni festa: biscotto secco alle nocciole, fragrante e genuino, rappresenta l’arte dolciaria locale tramandata di famiglia in famiglia.

Ogni morso è un tuffo nella tradizione dei cimini.

Il menù completo che sarà proposto durante le tre serate promette un viaggio culinario che inizia con un ricco antipasto di salumi e formaggi accuratamente selezionati dai migliori produttori del territorio, prosegue con il tortorello preparato secondo tradizione e si conclude dolcemente con gli autentici tozzetti.

In programma, inoltre spettacoli di musica dal vivo, street band e DJ set che accompagneranno ogni serata, creando l’atmosfera perfetta per una festa autentica, mentre i più piccoli potranno divertirsi nella speciale area dedicata con animazione tutta per loro.

Imperdibile la serata inaugurale con lo show di Enzo Salvi con il suo irresistibile spettacolo comico.

La sagra del Tortorello e del Tozzetto è organizzata dall’associazione Pronciglione in collaborazione con Comune di Ronciglione, Radici Eventi e Pro Loco.

Ingresso libero.

PROGRAMMA SERALE

8 agosto Enzo Salvi e, a seguire, la Rino Gaetano band

9 agosto Gli StornellAttori, I Sabato Grasso e disco con i dj Fabrini e Trappolini

10 agosto I Secondo Palo e Radio Rocket