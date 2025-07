Comitato Difesa Lago di Bracciano in lutto per la scomparsa del professor Loreto Rossi

Martedì 22 luglio le esequie alle 15 nella chiesa di Santa Maria Novella della sua Bracciano

“A Loreto Rossi mi legava una lunga e profonda amicizia iniziata fin dai banchi delle scuole medie e la passione per la vela sul lago. Negli ultimi anni, dopo un periodo in cui i rapporti si erano rarefatti per gli impegni di ognuno, ci siamo ritrovati e abbiamo deciso insieme ad altri a fondare questo Comitato per difendere il lago. Mancherà a noi e al territorio tutto la sua competenza scientifica in fatto di Ecologia, il suo lucido ragionare, i suoi insegnamenti, specie quello che indicava l’equilibrio quale valore chiave di ogni ecosistema”.

Così Biagio Minnucci, a nome del Comitato per la Difesa del Lago di Bracciano ricorda il professor Loreto Rossi, scomparso ieri nella sua Bracciano. A piangerlo, oltre la comunità braccianese, anche una fitta schiera di docenti dell’Università La Sapienza di Roma dove Rossi aveva ricoperto, prima del recente pensionamento, l’incarico di Docente ordinario di Ecologia.

Di lui la Federazione Italiana di Scienze della Natura e dell’Ambiente – Fisna in una nota odierna di cordoglio ha scritto “Loreto Rossi è una figura che ha dato un contributo importante all’ecologia italiana e che continuerà a contribuire con il gruppo di giovani e meno giovani che nella sua carriera ha formato alla ricerca scientifica. L’essere entrato nell’accademia in un Istituto di Genetica con la guida del professor Giuseppe Montalenti ha dato a Loreto una visione dell’ecologia che coniuga Evoluzione ed Energetica e che ha caratterizzato tutta la sua ricerca aprendo in Italia una linea di Ecologia trofo-energetica a cui ha apportato idee ed approcci sempre innovativi, anche grazie alle sue permanenze in istituti di ricerca esteri. E’ stato sempre – commenta ancora Fisna – un uomo appassionato ed irruento e queste passioni ed emozioni lo hanno sempre caratterizzato”.

Quale Comitato Difesa Lago di Bracciano ci stringiamo ai familiari tutti ed in particolare al figlio David che ne raccoglie l’eredità scientifica e auspichiamo che possa essere messo in campo uno studio di fattibilità che valuti la possibilità di portare avanti, a salvaguardia bacino sabatino, la sua proposta di riportare al lago l’acqua del Depuratore Cobis dopo opportune depurazioni.

Con la sua morte il territorio tutto perde un punto di riferimento importante dal punto di vista scientifico, un paladino vigile e attento di un corretto equilibrio del lago di Bracciano.

Nel ricordare Loreto Rossi, il Comitato Difesa Lago di Bracciano ricorda anche Marcella Mariani Bentivoglio, tra i fondatori e figura di alto prestigio nella tutela del territorio.

Le esequie di Loreto Rossi si terranno domani 22 luglio alle 15 nella Chiesa di Santa Maria Novella.