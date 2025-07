Interventi straordinari nel Bosco di Valcanneto

Si riceve e si pubblica.

Il Sindaco Elena Gubetti: “Un intervento storico. Per la prima volta il Comune può prendersi cura in modo concreto e strutturato del Bosco di Valcanneto, oggi finalmente patrimonio pubblico”.

Per la prima volta nella sua storia, il Bosco di Valcanneto sarà oggetto di un intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria programmata. Una vera svolta, possibile solo grazie al fatto che dal 2022, dopo un lungo e complesso percorso amministrativo, il bosco è diventato di proprietà comunale.

“Si tratta di un intervento che rappresenta un momento storico per la nostra città – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti. – Il Bosco di Valcanneto è sempre stato un bene privato. Dunque, sottratto a qualsiasi possibilità di cura e manutenzione da parte del Comune. Solo con il passaggio a patrimonio pubblico, che ho seguito personalmente nei miei anni da assessore, possiamo oggi prendercene cura come merita”.

Gli interventi sono partiti a seguito delle attività di monitoraggio fitosanitario effettuate insieme alla Regione Lazio. Queste hanno evidenziato, su alcune alberature, la presenza del batterio Brenneria goodwinii. Per garantire la sicurezza e preservare la salute dell’intero ecosistema, si è dunque programmato un intervento necessario di abbattimento selettivo degli esemplari compromessi.

È quindi necessario predisporre la chiusura temporanea dei sentieri del Bosco per realizzare le attività in sicurezza. Con Ordinanza n. 25 dell’11 luglio 2025, è stato infatti disposto il divieto di accesso temporaneo al Bosco di Valcanneto, per consentire lo svolgimento dei lavori in piena sicurezza. L’obiettivo è completare gli interventi nel minor tempo possibile, per restituire alla cittadinanza un bosco più sano, sicuro e valorizzato. Il Bosco rappresenta un patrimonio naturalistico al centro della città.

“Il Bosco di Valcanneto è un polmone verde di rara bellezza. È un bene naturalistico straordinario che oggi possiamo finalmente gestire, tutelare e valorizzare con continuità – conclude il Sindaco. – Voglio però ricordare con gratitudine che, nei tanti anni in cui il Bosco non era ancora di proprietà comunale, sono state le associazioni di volontariato a prendersene cura con passione e dedizione.

Insieme a loro abbiamo lavorato affinché il Comune potesse acquisirlo, e desidero ringraziarle di cuore per il prezioso lavoro svolto. In particolare, ringrazio il Comitato di Zona Valcanneto, da sempre in prima linea, e ricordo con affetto il suo storico presidente Tonino Multari, con cui abbiamo condiviso tante battaglie, e l’attuale presidente Antonella Temperini. Un ringraziamento speciale va anche a Scuolambiente, che con Beatrice Cantieri ha portato tanti bambini a scoprire i sentieri del Bosco, e agli Amici del Bosco, con Ugo Menesatti, che negli anni hanno fatto da custodi di questo luogo meraviglioso”.

L’ordinanza è consultabile sul sito istituzionale del Comune: www.comune.cerveteri.rm.it, sezione Albo Pretorio Online.