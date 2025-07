GROTTAROSSA, TORQUATI – CHIRIZZI (MUN.XV): “INTERVENTI DI RIFACIMENTO MARCIAPIEDI E MANUTENZIONE STRADALE SU VIA DI GROTTAROSSA”

Si riceve e si pubblica

“Nell’ambito dell’accordo quadro per le opere giubilari e della programmazione di manutenzione straordinaria del Municipio XV, sono in corso gli interventi di rifacimento dei marciapiedi e del manto stradale di Via di Grottarossa, realizzati in più fasi perché coordinati con gli interventi in corso sul muro di via Veientana che stanno procedendo speditamente.

Sono in fase di ultimazione i lavori sui marciapiedi nel tratto compreso tra via Cassia e il civico 120 di via di Grottarossa, altezza intersezione con Via Tessennano. Terminati questi interventi prenderanno il via, in orario notturno, quelli riguardanti il manto stradale nei tratti tra via Cassia e via Ruderi di Grottarossa, tra via Fosso del Fontalinetto e via Tessennano e dal distributore di benzina alla rotatoria con via Germana Stefanini.

Da agosto sarà poi avviata la seconda fase dei lavori per il rifacimento dei marciapiedi di via di Grottarossa tra il civico 120 e il distributore di benzina. Al termine di questi interventi inizieranno quelli per il rifacimento stradale dello stesso tratto, sempre in orario notturno.

A questi si aggiungono i lavori di ripristino del manto stradale di via Fosso del Poggio, sempre nel quartiere di Grottarossa, per cui da giovedì 17 luglio al 1 agosto è stato disposto il divieto di sosta su ambo i lati della carreggiata tra via di Grottarossa e via Camporgiano e il senso unico alternato regolato da impianto semaforico per cui chiediamo la collaborazione della cittadinanza. Abbiamo cercato di intensificare i lavori nel periodo estivo per limitare le criticità su una viabilità complessa come quella del quartiere di Grottarossa. Un particolare ringraziamento al Presidente di Commissione, Alessio Leppe, che sta seguendo da vicino tutte le fasi dei lavori.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV, Daniele Torquati e l’Assessora ai Lavori Pubblici, Gina Chirizzi.