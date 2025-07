A Campo di Mare “Aperitivi letterari al tramonto” con Luigi Viva

Si riceve e si pubblica.

Appuntamento per sabato 19 luglio alle ore 19:30 con Luigi Viva, biografo di Fabrizio De André ed autore di due volumi che vennero autorizzati e in parte corretti dallo stesso cantautore. Ciclo di incontri promosso da Mondadori Bookstore Cerveteri insieme al “Banana Village”.

Dalla penna di un amico, ma anche di un “addetto ai lavori”, una biografia commossa e sincera, del mai dimenticato Fabrizio De André. Comincia nel ricordo di Faber il ciclo di eventi serali sul Lungomare dei Navigatori Etruschi “Aperitivi letterario in riva al mare”, organizzato da Mondadori Bookstore Cerveteri in collaborazione con il “Banana Village” ed inserito all’interno delle attività dell’Estate Caerite 2025 promosse dall’Assessorato alla Cultura del Comune di Cerveteri.

Sabato 19 luglio alle ore 19:30 c’è Luigi Viva, che presenterà i libri “Non per un dio ma nemmeno per gioco – Vita di Fabrizio De André” e “Falegname di parole -Le canzoni e la musica di Fabrizio De André”, un viaggio nella vita e nell’arte di Faber, dall’adolescenza e la giovinezza a Genova, i primi brani, l’amicizia con Luigi Tenco, gli amori, la Sardegna, il sequestro, la malattia.

“Gli appuntamenti letterari di Mondadori proseguono tutta l’Estate ma in un’altra location – dichiarano Andrea Oliva e Tarita Vecchiotti – dalla libreria di Largo Almunecar, infatti, ci sposteremo sul Lungomare dei Navigatori Etruschi, all’interno del ‘Banana Village’. A pochi passi dalla spiaggia, con il meraviglioso tramonto Cerite a fare da sfondo, allietati da un drink o un piacevole aperitivo, per tutto luglio e agosto avremo un susseguirsi di presentazioni e ospiti, tra cui anche alcuni volti noti non soltanto del mondo letterario ma anche della Tv, del cinema e della radio”.

“L’idea di organizzare un programma di eventi letterari in riva al mare nasce sicuramente a seguito del continuo successo riscontrato dagli appuntamenti svolti in libreria per tutto l’inverno, ma anche dalla volontà di portare momenti di incontro e lettura in riva al mare e per consigliare, perché no, anche delle buone letture da fare sotto l’ombrellone – hanno aggiunto Andrea e Tarita – come sempre abbiamo detto, vogliamo che Mondadori sia occasione di incontro per il pubblico, sia un momento per uscire di casa, scollegarsi per un po’ da social e cellulari e connettersi con il caro e vecchio libro, che come stiamo constatando in prima persona, per fortuna non passa mai di moda”.

“Poter inaugurare la versione ‘Summer Edition’ di ‘#laMondadoriCerveteriIncontra’ con una figura di spessore quale Luigi Viva, che tra l’altro nella serata di domenica sarà protagonista al Parco della Legnara con lo spettacolo ‘Viva De André’ è per noi un grande motivo d’orgoglio – concludono Andrea e Tarita – nei prossimi giorni pubblicheremo il programma dettagliato degli incontri letterari: vi aspettiamo numerosi per perdersi nel meraviglioso mondo dei libri”.

Luigi Viva, scrittore classe 1955, ha legato da sempre la propria attività all’amore per la musica. Ha iniziato la sua esperienza giornalistica nel 1974 fondando una delle prime radio private e collaborando con diverse riviste e quotidiani come Paese Sera, Ciao 2001, Il Tempo, Jazz Magazine e Jam, Classic Rock e Classic Jazz. Socio fondatore della “Fondazione Fabrizio De André Onlus”, ha portato lo spettacolo “Viva De André” in alcuni dei principali Festival Jazz italiani, tra cui Umbria Jazz Winter, Südtirol Jazz Festival, Ascona Jazz. La partecipazione alle presentazioni letterarie è come sempre libera e gratuita per tutti.