BRACCIANO. 𝐀𝐕𝐕𝐈𝐎 𝐃𝐄𝐈 𝐋𝐀𝐕𝐎𝐑𝐈 𝐏𝐄𝐑 𝐈𝐋 𝐑𝐄𝐒𝐓𝐀𝐔𝐑𝐎 𝐃𝐈 𝐔𝐍 𝐄𝐃𝐈𝐅𝐈𝐂𝐈𝐎 𝐂𝐈𝐌𝐈𝐓𝐄𝐑𝐈𝐀𝐋𝐄

Sono iniziati il 𝟑𝟎 𝐠𝐢𝐮𝐠𝐧𝐨 i 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 𝐝𝐢 𝐫𝐞𝐬𝐭𝐚𝐮𝐫𝐨 di un 𝐞𝐝𝐢𝐟𝐢𝐜𝐢𝐨 𝐜𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐢𝐚𝐥𝐞 di rilievo, identificato come 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐜𝐡𝐢 𝟏 𝐞 𝟏𝟐 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝟏 e 𝐛𝐥𝐨𝐜𝐜𝐨 𝟏 𝐝𝐞𝐥 𝐫𝐢𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝟐.
L’edificio, lungo 𝟒𝟐 𝐦𝐞𝐭𝐫𝐢 e alto 𝟔, si sviluppa lungo il muro di cinta del 𝐜𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐫𝐨 su via Udino Bombieri, dopo il secondo cancello. Contiene 𝟐𝟎𝟎 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐢 𝐚 𝐮𝐧 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐨 e 𝟏𝟐 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐢 𝐝𝐨𝐩𝐩𝐢, per un totale di 𝟐𝟐𝟒 𝐩𝐨𝐬𝐭𝐢.
Di questi, a seguito della procedura prevista dal 𝐫𝐞𝐠𝐨𝐥𝐚𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨, sarà possibile 𝐫𝐢𝐚𝐬𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚𝐫𝐞 𝟏𝟒𝟒 𝐥𝐨𝐜𝐮𝐥𝐢, abbandonati o rinunciati dai concessionari.
Il 𝐪𝐮𝐚𝐝𝐫𝐨 𝐞𝐜𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐜𝐨 prevede un 𝐢𝐧𝐯𝐞𝐬𝐭𝐢𝐦𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐢 € 𝟏𝟒𝟗.𝟗𝟗𝟔,𝟕𝟖. Il 𝐜𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐢 𝐥𝐚𝐯𝐨𝐫𝐢 relativi ai loculi mantenuti sarà 𝐫𝐢𝐦𝐛𝐨𝐫𝐬𝐚𝐭𝐨 𝐝𝐚𝐠𝐥𝐢 𝐞𝐫𝐞𝐝𝐢 𝐚𝐥 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐞.
Il 𝐒𝐢𝐧𝐝𝐚𝐜𝐨 𝐌𝐚𝐫𝐜𝐨 𝐂𝐫𝐨𝐜𝐢𝐜𝐜𝐡𝐢 ha dichiarato:
“𝘌̀ 𝘴𝘵𝘢𝘵𝘰 𝘶𝘯 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘰 𝘪𝘮𝘱𝘦𝘨𝘯𝘢𝘵𝘪𝘷𝘰, 𝘴𝘦𝘨𝘶𝘪𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯 𝘤𝘶𝘳𝘢 𝘥𝘢𝘨𝘭𝘪 𝘶𝘧𝘧𝘪𝘤𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘪, 𝘯𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘱𝘦𝘳𝘴𝘰𝘯𝘢 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘈𝘳𝘤𝘩. 𝘊𝘦𝘤𝘪𝘭𝘪𝘢 𝘚𝘰𝘥𝘢𝘯𝘰 e della dott.ssa Rita Erriu. 𝘐 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘤𝘶𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘦 𝘳𝘪𝘲𝘶𝘢𝘭𝘪𝘧𝘪𝘤𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘭 𝘣𝘭𝘰𝘤𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘭𝘪 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘢𝘱𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘢𝘯𝘰 𝘶𝘯 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘰𝘷𝘦𝘳𝘰𝘴𝘰 𝘦 𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘵𝘰 𝘥𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘢 𝘭𝘢 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘢 𝘤𝘰𝘮𝘶𝘯𝘪𝘵𝘢̀. 𝘐 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘦𝘥𝘰𝘯𝘰 𝘪𝘭 𝘳𝘪𝘧𝘢𝘤𝘪𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘱𝘦𝘳𝘵𝘶𝘳𝘢, 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘰𝘳𝘯𝘪𝘤𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘪𝘮𝘱𝘪𝘢𝘯𝘵𝘰 𝘦𝘭𝘦𝘵𝘵𝘳𝘪𝘤𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘭𝘶𝘤𝘪 𝘷𝘰𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘶𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭𝘦 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪 𝘮𝘶𝘳𝘢𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘦𝘨𝘳𝘢𝘥𝘢𝘵𝘦. 𝘓𝘢 𝘧𝘪𝘯𝘦 𝘥𝘦𝘪 𝘭𝘢𝘷𝘰𝘳𝘪 𝘦̀ 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘮𝘦𝘴𝘦 𝘥𝘪 𝘯𝘰𝘷𝘦𝘮𝘣𝘳𝘦.”
Anche l’𝐀𝐬𝐬𝐞𝐬𝐬𝐨𝐫𝐞 𝐑𝐢𝐧𝐚𝐥𝐝𝐨 𝐁𝐨𝐫𝐳𝐞𝐭𝐭𝐢 ha voluto ringraziare gli 𝐮𝐟𝐟𝐢𝐜𝐢 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐢 e la 𝐫𝐞𝐬𝐩𝐨𝐧𝐬𝐚𝐛𝐢𝐥𝐞 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐞𝐚 per il lavoro svolto:
“𝘓’𝘰𝘱𝘦𝘳𝘢𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘳𝘦𝘤𝘶𝘱𝘦𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭𝘭’𝘢𝘯𝘵𝘪𝘤𝘰 𝘣𝘭𝘰𝘤𝘤𝘰 𝘥𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢, 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘢𝘭𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘭𝘪, 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘷𝘢𝘯𝘵𝘢𝘨𝘨𝘪: 𝘤𝘰𝘯𝘵𝘳𝘪𝘣𝘶𝘪𝘳𝘢̀ 𝘢 𝘮𝘪𝘨𝘭𝘪𝘰𝘳𝘢𝘳𝘦 𝘭’𝘢𝘴𝘱𝘦𝘵𝘵𝘰 𝘦 𝘪𝘭 𝘥𝘦𝘤𝘰𝘳𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦𝘳𝘰; 𝘯𝘰𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘳𝘢̀ 𝘤𝘰𝘯𝘴𝘶𝘮𝘢𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘰𝘭𝘰 𝘢𝘭𝘭’𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘭 𝘤𝘪𝘮𝘪𝘵𝘦𝘳𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘰𝘯𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘦 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪; 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢 𝘱𝘦𝘳 𝘪𝘭 𝘊𝘰𝘮𝘶𝘯𝘦 𝘶𝘯 𝘴𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘻𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘳𝘪𝘴𝘱𝘢𝘳𝘮𝘪𝘰 𝘦𝘤𝘰𝘯𝘰𝘮𝘪𝘤𝘰 𝘱𝘦𝘳𝘤𝘩𝘦́ 𝘪𝘭 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘰 𝘱𝘦𝘳 𝘭𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘥𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘪 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘰 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘭𝘰 𝘦̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘢 2.000 𝘦𝘶𝘳𝘰, 𝘮𝘦𝘯𝘵𝘳𝘦 𝘪𝘭 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘶𝘳𝘰 𝘥𝘪 𝘰𝘨𝘯𝘶𝘯𝘰 𝘥𝘦𝘪 𝘭𝘰𝘤𝘶𝘭𝘪 𝘤𝘰𝘮𝘱𝘳𝘦𝘴𝘪 𝘪𝘯 𝘲𝘶𝘦𝘴𝘵𝘰 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘷𝘦𝘯𝘵𝘰, 𝘯𝘰𝘯𝘰𝘴𝘵𝘢𝘯𝘵𝘦 𝘴𝘪 𝘵𝘳𝘢𝘵𝘵𝘪 𝘢 𝘵𝘶𝘵𝘵𝘪 𝘨𝘭𝘪 𝘦𝘧𝘧𝘦𝘵𝘵𝘪 𝘥𝘪 𝘶𝘯 𝘳𝘦𝘴𝘵𝘢𝘶𝘳𝘰 𝘦 𝘲𝘶𝘪𝘯𝘥𝘪 𝘢𝘣𝘣𝘪𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘪 𝘮𝘢𝘨𝘨𝘪𝘰𝘳𝘪 𝘥𝘪 𝘲𝘶𝘦𝘭𝘭𝘪 𝘱𝘦𝘳 𝘶𝘯𝘢 𝘯𝘶𝘰𝘷𝘢 𝘤𝘰𝘴𝘵𝘳𝘶𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦, 𝘦̀ 𝘥𝘪 𝘤𝘪𝘳𝘤𝘢 700 𝘦𝘶𝘳𝘰.”