Bracciano, il 24 assemblea al Centro civico

“Il 24 maggio prossimo dalle 9,30 presso il Centro Civico comunale in Traversa Borsellino, si terrà una Assemblea sugli strumenti di partecipazione messi in campo dall’amministrazione comunale, sui percorsi attivati, sulle esperienze riuscite, su quello che ha funzionato e su quello che non ha funzionato e che può migliorare.

Invitiamo alla partecipazione tutti per un momento di incontro e confronto tra consulte, consigli di frazione e quartiere, associazioni, cittadine e cittadini e l’amministrazione comunale”.

E’ la dichiarazione della presidente del Consiglio comunale di Bracciano Giulia Sala