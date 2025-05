Anguillara: torna “Fashion at the Lake” di Sabry Crea Kids and Family

Sabato 24 maggio, a partire dalle ore 20.00, Piazza del Molo tornerà a illuminarsi con la seconda edizione di “Fashion at the Lake”, l’evento di moda organizzato da Sabry Crea Kids and Family, in collaborazione con la Pro Loco di Anguillara Sabazia e con Necchi.

Protagonista della serata sarà la nuova collezione 2025 firmata dalla stilista Sabrina Roncará, in un contesto che unirà eleganza, creatività e intrattenimento per tutte le età.

Ad arricchire la sfilata, un ricco programma di esibizioni artistiche:

Il musicista Claudio Braccio al sax

La performance di Giulia Carrara

L’intervento teatrale della compagnia Fake Girls

Durante la serata sarà presente anche il Centro Diagnostico Sabatino, con un momento dedicato alla prevenzione sanitaria, a testimonianza dell’attenzione verso il benessere e la salute della comunità.

Non mancheranno momenti di svago e condivisione: tutti i partecipanti potranno scattare una foto ricordo presso il Photobooth gratuito con stampe illimitate, per conservare e condividere l’atmosfera dell’evento.

Musica, emozioni e tanto divertimento: l’appuntamento è per sabato 24 maggio sul lungolago di Anguillara per vivere insieme una serata indimenticabile all’insegna della moda e dello spettacolo.