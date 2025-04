Roberto Caravaggi, dal 25 al 27 aprile in mostra alle officine ex Motosì di Manziana

le parole dell’artista Roberto Caravaggi: «Nasco e vivo nella provincia a nord di Roma, ho sessantuno anni, mi avvicino al mondo della pittura nel 2012 frequentando la scuola del maestro Guido D’Angelo. L’insegnamento del Maestro mi orienta da subito verso la pittura astratta, orientamento rafforzato dalla scoperta dell’artista Emilio Vedova che darà una forte caratterizzazione alle mie opere; l’influenza di Vedova non mi impedisce comunque di spaziare alla ricerca di nuove idee creative, come per esempio la rappresentazione in forma astratta di paesaggi o figure. La tecnica usata è quasi sempre acrilico su tela».

Breve curriculum espositivo: