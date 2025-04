Municipio XV, Parco Di Veio, Torquati: “Delibera storica. Unanimità per osservazioni al piano di assetto”

“Con il voto all’unanimità in Consiglio municipale della proposta di delibera dalla Giunta sulle osservazioni del Piano d’assetto del Parco di Veio, raggiungiamo oggi la tappa finale di un traguardo storico per il territorio; frutto di un lungo lavoro condiviso e partecipato con Consiglio, associazioni e comitati che apre una nuova fase per questo territorio.

Un passaggio che consentirà al Municipio di snellire ed agevolare alcuni degli interventi pubblici attesi da anni dal territorio, finora ritardati a causa delle numerose autorizzazioni necessarie per la loro realizzazione.

Dopo l’adozione del Piano nel 2012 e dei pareri sulle osservazioni presentate nel 2017 da parte dell’allora Presidente del Parco, e il lavoro istruttorio quasi concluso a ridosso dello scadere della precedente consiliatura regionale, oggi, il Municipio approva un documento completo, in grado di coniugare i bisogni dei residenti e sviluppo di una Comunità con la necessità di tutelare e valorizzare il proprio territorio e un patrimonio archeologico e naturalistico come il Parco di Veio.

Le osservazioni urbanistiche e paesaggistiche appena approvate, frutto di mesi di studio e lavoro della Direzione Tecnica Municipale, che non posso che ringraziare, puntano a sciogliere i nodi che, in questi anni, hanno rallentato e, in alcuni casi, impedito importanti interventi pubblici per il territorio.

Nello specifico, le nove osservazioni consentiranno interventi più rapidi per la strade ricadenti nel Parco di Veio; il riconoscimento del parcheggio del cimitero di Isola Farnese; il collegamento viario tra Via Concesio e la Stazione di Montebello – priorità assoluta per la viabilità alternativa di Valle Muricana finora con un’unica via d’accesso al quartiere; una nuova rotatoria in corrispondenza di Via Flaminia e Via Sacrofanese e la possibilità di ampliamento del parcheggio pubblico della Stazione di Sacrofano.

Inoltre, un collegamento diretto tra Via di Grottarossa e il Grande Raccordo Anulare in corrispondenza del Sant’Andrea e nuove aree parcheggio per l’ospedale; interventi più rapidi ed efficienti per Parco Papacci, Inviolatella Borghese e Volusia per il quale è già presente il progetto e il finanziamento della riqualificazione dei Casali; il riconoscimento dell’area di mercato di Grottarossa e la regolarizzazione del Centro Anziani e dell’area giochi di Santa Cornelia, per il quale sono stati già finanziati 250mila euro nel bilancio municipale, e, infine, il riconoscimento di nuovi servizi annessi ai Casali di Borghetto San Carlo per celebrare matrimoni e unioni civili.

Un lungo elenco di opere che oggi, con l’approvazione delle osservazioni al nuovo piano del Parco, saranno realizzabili senza ulteriore aggravio di tempo per gli iter autorizzativi.

A questo si aggiungono i tre ordini del giorno approvati collegati alla delibera che prevedono l’istituzione del “Parco campagna” nell’area dell’Inviolatella Borghese su proposta dei comitati e delle associazioni, il riconoscimento della Metro C fino a La Giustiniana e un tavolo di lavoro per gli interventi di urbanizzazione primaria per il comprensorio Giustiniana VIII.

Un pacchetto di manovre che consegniamo alla Regione Lazio e al Parco di Veio, che ringraziamo per la disponibilità finora dimostrata, e che confidiamo vengano tutte accolte nel Piano di Assetto.

Quello di oggi è un risultato storico, per il quale ringrazio la Giunta che presiedo, la maggioranza che mi sostiene e l’opposizione per il voto unanime e, in particolare, i presidenti delle commissioni Urbanistica e Ambiente. Questo risultato rappresenta un nuovo punto di partenza che ci carica di ulteriori responsabilità e sfide per il territorio”.