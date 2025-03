A Magliano Romano presentato il progetto di riforestazione. Sanna: “guardiamo alle nuove generazioni e ad un futuro più sostenibile”

Questa mattina a Magliano Romano la presentazione del progetto di riforestazione “Campagna romana e rilievi del settore Nord-Occidentale” finanziato con i fondi del PNRR dedicati alla “tutela e valorizzazione del verde urbano ed extraurbano” che prevedono interventi di riforestazione nelle 14 città metropolitane.

Il Vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna insieme alla Consigliera delegata alle politiche del turismo, Alessia Pieretti e al Commissario Straordinario del Parco di Veio, Giorgio Polesi sono stati accolti dal Sindaco di Magliano Romano, Francesco Mancini insieme ai docenti e studenti della scuola media del Comune.

Il progetto PNRR RM03 “Campagna romana e rilievi del settore Nord-Occidentale” interessa quattro aree di intervento che si estendono per circa 45 ettari, comprendente oltre il territorio di Magliano Romano (15 ettari) anche quelli dei comuni di Morlupo e di Anguillara Sabazia e ricadenti nello specifico all’interno dell’Unità territoriale ambientale Monti Sabatini. L’importo complessivo è di 2 milioni e 233 mila euro.

I lavori di rimboschimento sono stati avviati dapprima ripulendo le aree del cantiere per poi proseguire con le lavorazioni agronomiche del terreno. Una volta conclusa la fase di preparazione, i lavori sono proseguiti con lo squadro del terreno per la messa a dimora delle singole piantine, per un totale di 16 specie arboree e circa 15 mila piante la cui crescita verrà monitorata nei prossimi cinque anni dalla Città metropolitana.

Questo intervento contribuirà a ridurre i rischi per la salute dei cittadini, abbattendo i livelli di inquinamento. Inoltre, grazie alla fotosintesi, le piante assorbiranno CO2, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo alla lotta contro i cambiamenti climatici.

“Roma e la Città metropolitana si ritrovano oggi ad affrontare le particolari sfide legate agli effetti del mutamento del clima, dall’aumento delle temperature medie all’incremento del rischio di fenomeni metereologici estremi. L’attenzione per il benessere e la salute dei cittadini rappresenta il percorso che la Città metropolitana guidata dal Sindaco Roberto Gualtieri, grazie al lavoro congiunto con le amministrazioni comunali e ai finanziamenti del PNRR, intende portare avanti per una nuova visione del territorio che contrasti il consumo di suolo, educhi al rispetto dell’ambiente e punti sul ripristino degli ecosistemi, anche con l’utilizzo di piante autoctone del territorio. Piantare nuovi alberi significa guardare alle generazioni future. Per questo la presenza degli studenti questa mattina è fondamentale. Oggi abbiamo davanti a noi delle piantine, nei prossimi anni ci sarà un bosco che crescerà insieme alle nuove generazioni.”

Così Pierluigi Sanna, Vicesindaco di CMRC.