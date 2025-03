Bracciano. 22 e 23 marzo in scena spettacolo 402 al Teatro Charles de Foucauld

Un noto e indagato Senatore della Repubblica alloggia in un hotel nel centro di Roma, mentre in aula è in corso la votazione sull’autorizzazione a procedere nei suoi confronti. Quella stessa notte piomba nella sua stanza Anna, una cameriera ai piani in fuga da un suo superiore che la molesta in cambio della conservazione del suo lavoro. Due individui in antitesi e un’unica stanza dalla quale uscire sembra impossibile. Il confronto tra Anna e il Senatore è un susseguirsi graduale, frenetico di colpi di scena e confessioni. Sullo sfondo ci sono il muro della differenza sociale e di genere e una pesante accusa di illeciti ambientali, fardello di una storia viva e incredibilmente originale.

Novanta minuti col fiato sospeso che passano in un attimo. O, forse, neanche in una vita.

Un thriller, un adrenalico racconto che mutua il linguaggio drammatico delle serie tv/film action e crime, mantenendo intatta la veridicità della vicenda: da una parte un rappresentante delle istituzioni accusato di gravi crimini contro l’ambiente, dall’altra una donna ‘oggetto’, vessata e sola, che si ribella a una condizione di ’illegittimità morale e sociale, Medea moderna che reagisce e contrasta attivamente il dominio delle ecomafie e l’egocentrismo maschilista.

Artista/i: Il Teatro di Alice

Offerta: Minima 10 €