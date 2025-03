Comunicato stampa teatro partecipato a Cerveteri – edizione 2025

Laboratorio di teatro partecipato a Cerveteri – QUARTA EDIZIONE

APERTE LE ISCRIZIONI AL LABORATORIO GRATUITO

“NOI SIAMO TEMPESTA!

Storie di crisi, rinascite, rivoluzioni”

A CURA DI LE ODÍSSERE TEATRO

Sono aperte le iscrizioni per il laboratorio di teatro partecipato gratuito organizzato da Le Odìssere Teatro, in collaborazione con CDM – Campo di Mare Teatro Festival e con il patrocinio del Comune di Cerveteri ed il sostegno dell’ Assessorato all’Inclusione Sociale

Il percorso formativo, previsto dal 21 marzo 2025 a luglio 2025, sarà condotto da Odette Piscitelli (attrice, formatrice, direttrice artistica di Le Odìssere Teatro) e coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi.

Le Odìssere teatro è una compagnia teatrale, produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il territorio del Lazio e con il Comune di Cerveteri.

Durante il laboratorio verrà creato un gruppo di lavoro e un luogo protetto, dove poter condividere la propria esperienza. Sperimentando i linguaggi del teatro, della scrittura creativa e della musica, saranno proposti esercizi collettivi e individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze teatrali precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà esprimersi liberamente, secondo la propria creatività e sensibilità. All’interno del laboratorio si svilupperà un cantiere di idee, storie e ricordi , che costituiranno il materiale creativo per la restituzione pubblica finale del laboratorio, che sarà offerta alla Comunità di Cerveteri in piazza Santa Maria a luglio 2025.

L’esperienza di “teatro partecipato” è un momento di condivisione profonda per le persone che vorranno prendervi parte, nelle condizioni straordinarie di un gruppo eterogeneo e inclusivo. Non ci sono limiti di età, provenienza e formazione, anzi la diversità è la nostra ricchezza.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di questo progetto, così prezioso per la Comunità e sostenuto dal Comune di Cerveteri.

Il tema che ho scelto quest’anno riguarda la crisi come punto di rinascita, parleremo del concetto di rivoluzione, inteso come rinnovamento completo e rifondazione di un sistema.

Siete i candidati ideali se avete voglia di mettervi in gioco in un’esperienza nuova, di avvicinarvi al teatro, di condividere una storia o semplicemente il vostro sorriso, con la possibilità di partecipare al percorso di creazione di un’opera d’arte collettiva.”

Odette Piscitelli

Le attività inizieranno il giorno 21 Marzo 2025 in sala Ruspoli a Cerveteri alle ore 17.30, e poi i venerdì o le domeniche secondo il calendario di lavoro. Il laboratorio è totalmente gratuito

Per partecipare al laboratorio, bisogna inviare una mail di candidatura con i seguenti dati: nome, cognome, età, luogo di residenza, nazionalità e una piccola presentazione in cui racconti qualcosa di te, anche una frase va bene, all’indirizzo leodissereteatro@gmail.com, entro e non oltre il 21 marzo 2025.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://leodissereteatro.it/ o contattarci via mail a leodissereteatro@gmail.com

OPEN CALL : NOI SIAMO TEMPESTA! Storie di crisi, rinascite, rivoluzioni

Laboratorio di teatro partecipato a Cerveteri – QUARTA EDIZIONE

Le Odìssere Teatro , in collaborazione con CDM-Campo di Mare Teatro Festival, con il patrocinio del Comune di Cerveteri e il sostegno dell’ Assessorato all’ Inclusione Sociale , indice una call per partecipare ad un laboratorio di teatro gratuito , che si svolgerà tra marzo e luglio 2025 nelle Sale Comunali a Cerveteri.

Le Odìssere teatro è una compagnia teatrale: produce spettacoli, propone percorsi formativi, organizza festival e progetti culturali in sinergia con il Comune di Cerveteri e con il territorio del Lazio.

Il laboratorio sarà condotto da Odette Piscitelli , attrice , formatrice e direttrice artistica della compagnia Le Odìssere Teatro.

Coinvolgerà cittadine e cittadini, studentesse e studenti, senza limiti di età e/o formazione residenti nel territorio di Cerveteri, Ladispoli e comuni limitrofi.

Durante il percorso verrà creato un gruppo di lavoro che possa condividere l’esperienza in uno spazio protetto. Sperimentando i linguaggi del teatro, della scrittura creativa e della musica, saranno proposti esercizi collettivi e individuali, per i quali non sono necessarie competenze o esperienze teatrali precedenti. Nel corso del laboratorio verranno trovate le forme e i modi in cui ognuno potrà esprimersi liberamente, secondo la propria creatività e sensibilità. Si svilupperà un cantiere di idee, storie e ricordi che costituirà il materiale creativo a cui attingeremo per creare la performance finale del gruppo, che sarà offerta all’intera comunità di Cerveteri, a luglio 2025. L’esperienza di “teatro partecipato” è un momento di condivisione profonda per le persone che vorranno prendervi parte, nelle condizioni straordinarie di un gruppo eterogeneo e inclusivo.

“Siamo arrivati alla quarta edizione di questo progetto, così prezioso per la Comunità e sostenuto dal Comune di Cerveteri.

Il tema che ho scelto quest’anno riguarda la crisi come punto di rinascita, parleremo del concetto di rivoluzione, inteso come rinnovamento completo e rifondazione di un sistema.

Siete i candidati ideali se avete voglia di mettervi in gioco in un’esperienza nuova, di avvicinarvi al teatro, di condividere una storia o semplicemente il vostro sorriso, con la possibilità di partecipare al percorso di creazione di un’opera d’arte collettiva.”

Odette Piscitelli

MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Per partecipare bisogna inviare una email di candidatura con i seguenti dati:

nome, cognome, età, luogo di residenza, nazionalità , e una piccola presentazione in cui racconti qualcosa di te, basta anche una frase! all’indirizzo leodissereteatro@gmail.com , entro e non oltre il 21/3/25

Il laboratorio è totalmente gratuito.

Il primo incontro sarà il 21/3/25,e poi i venerdì o le domeniche nelle Sale Comunali a Cerveteri.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito https://leodissereteatro.it/ o scrivere

all’indirizzo mail : leodissereteatro@gmail.com