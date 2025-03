Esploratori Veientani… chi sono, cosa fanno…

Salve ,sono Gianni Colombo Gualerni abito a Sacrofano( Roma) e faccio parte del gruppo “Esploratori Veientani”.

Siamo io, Pietro Macri, luigi Perini e Francesco Braghetta, abitiamo tutti all interno del Territorio del Agro Veientano ( parte Parco Regionale di Veio), siamo appassionati e matti per il mondo Etrusco( Veio sopratutto) ma amanti del nostro splendido territorio che vorremmo salvaguardare in ogni angolo e valorizzarlo il più possibile.Da diversi anni ci stiamo dedicando alla mappature dei cunicolini idraulici etruschi, lucernari, siti funebri e storici dimenticati ecc tutto aiutandoci con le vecchie carte archeologiche della British Scholl at Rome( anni 50)e altre documentazioni storiche.Vorremmo proporvi sempre per la valorizzazione e per la divulgazione di questo splendido mondo ,essendo anche la vostra zona in parte ricadente sull ager veientanus una giornata insieme a noi, magari poi da far rientrare in qualche programmazione presso la vostra Redazione e trasmissione se avete modo.

Sarebbe gia un ottimo traguardo e ve ne saremmo grati un articolo anche inserendo le fotografie che le allego alla presente , magari per farsi un idea di cosa abbiamo ogni qul volta entraiamo in questo splendido mondo, in aprte dimenticato ma da rivalutare.Siamo andati anche in onda il 24 aprile in Geo su RAI 3 ore 16.10 visibile su Raiplay, ma pochi minuti ,oltre che a partecipare al un progetto internazionale sull Acqua – Acqua Film Festival , del Maggio scorso con Nicoletta Vallone , alla Casa del Cinema di Roma ( Casa Mastroianni) e con il regista Domenico Parisse abbiamo avuto un premio per il Docufilm IL CREMERA NELLE TERRE DI VEIO che verrà programmato prossimamente in altre location ( è stato proiettato nei vari Comuni limitrofi a SAcrofano , Campagnano , castelnuovo, Morlupo Riano !Proprio ieri siamo tornati Da Firenze , il Docufilm è stato scelto per essere proiettato al Teatro Compagnia per la Rassegna Internazionale di archeologia arte e ambiente, è stato un successo e un emozione indescrivibile! Collaboriamo con Scuola , con associazioni del territorio anche per persone con disabilità effettuando diverse diverse uscite sul territorio ( Valle del Sorbo, Monte Musino, Castelnuovo , Belmonte….In allegato invio qualche foto di noi e delle nostre uscite sul territorio, se volete anche qualche video chiedetelo.

Abbiamo collaborato con Striscia la Notizia ( G.Ghione) per il problema della Discarica a Magliano Romano , siamo andati in onda anche us Week questa estate su Rai 1, e diverse volte anche su Polis il Racconto dei Territorio con L.Cacciotti Radio roma canale 14

