Bracciano, nasce A𝐋𝐁𝐀 – 𝐀𝐮𝐭𝐨𝐧𝐨𝐦𝐢𝐚 𝐋𝐚𝐯𝐨𝐫𝐨 𝐁𝐞𝐧𝐞𝐬𝐬𝐞𝐫𝐞 𝐀𝐛𝐢𝐭𝐚𝐫𝐞

Grazie a un finanziamento di ๐Ÿ•๐Ÿ๐Ÿ“.๐ŸŽ๐ŸŽ๐ŸŽ ๐ž๐ฎ๐ซ๐จ nell’ambito del ๐๐๐‘๐‘ โ€“ ๐Œ๐ข๐ฌ๐ฌ๐ข๐จ๐ง๐ž ๐Ÿ“, come Distretto Sociosanitario Roma 4.3 abbiamo pubblicato un avviso rivolto agli ๐„๐ง๐ญ๐ข ๐๐ž๐ฅ ๐“๐ž๐ซ๐ณ๐จ ๐’๐ž๐ญ๐ญ๐จ๐ซ๐ž per avviare una coprogettazione volta alla realizzazione di Percorsi di Autonomia per 12 persone con disabilitร .