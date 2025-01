Al via “Crush, la storia di Matilde”, la serie per ragazzi – prodotta da Stand by me

in collaborazione con Rai Kids – che aiuta gli adolescenti

a riconoscere i segnali di allarme di una relazione tossica

e indicare loro le modalità per trovare una via d’uscita.

Nuovo capitolo della collana “Crush”, che esplora

la delicata e complessa vita contemporanea dei preadolescenti

Intervengono:

Luca Milano – Direttore Rai Kids

Simona Ercolani – AD e Direttrice Creativa Stand By Me

Modera: Valeria Radiconcini (Ufficio stampa Rai)

Saranno presenti il regista, Raffaele Androsiglio, e i protagonisti della serie Fiamma Parente (Matilde), Federica Franzellitti (Alessia), Anita Ferraro (Chiara), Dario Naglieri (Marco), Nicola Cuneo (Luca) e con la content creator Aurora Shaves, special guest della puntata 9.

La serie è stata realizzata con la consulenza dell’associazione D.i.Re – Donne in Rete contro la violenza sul tema della violenza maschile alle donne e con la collaborazione della Federazione Italiana Scherma.

Alla presentazione parteciperanno anche gli studenti della scuola secondaria

“Donato Bramante” (IC Largo S. Pio V), che a partire dalle 11:00 potranno assistere alla proiezione di un episodio della serie in anteprima assoluta.

“La storia di Matilde” sarà in anteprima su RaiPlay da venerdì 24 gennaio