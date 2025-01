Cerveteri, gli onconauti arrivano alla Farmacia 6

A partire dalla prossima settimana, la Farmacia Comunale 6 di Cerveteri ospiterà “Gli Onconauti”, l’associazione che si occupa dei pazienti oncologici e dei loro familiari offrendo percorsi di riabilitazione oncologica integrata.

“L’arrivo degli Onconauti presso la Farmacia Comunale 6 rappresenta un valore aggiunto per il nostro territorio. Offrire servizi di riabilitazione oncologica integrata direttamente in città significa garantire ai pazienti e ai loro caregiver un supporto fondamentale vicino a casa, – ha dichiarato Francesca Appetiti, Assessore alla Sanità del Comune di Cerveteri – è essenziale affiancare alle cure mediche attività che possano alleviare il carico fisico e psicologico della malattia. Gli Onconauti, con la loro équipe multidisciplinare, sono una risorsa preziosa che contribuirà a migliorare la qualità della vita dei pazienti oncologici della nostra comunità.”

Questo importante servizio sarà inaugurato mercoledì 22 gennaio, nella nuova sede della Farmacia 6, recentemente aperta in Via Fontana Morella 84. I percorsi di riabilitazione integrata mirano a supportare i pazienti prima, durante e dopo le terapie oncologiche, grazie all’intervento di un team multidisciplinare di esperti.

I pazienti potranno usufruire gratuitamente di varie attività, previo il pagamento di una quota associativa annuale di 30€, tra cui le visite con medici specializzati in oncologia integrata, programmi di nutrizione personalizzata, sessioni di agopuntura e yoga, sedute sostegno psicologico e attività fisica.

“Un grande passo avanti per la nostra comunità – ha dichiarato il Sindaco Elena Gubetti – questo progetto rappresenta un importante segnale di attenzione e cura verso i più fragili da parte della nostra amministrazione. Desidero ringraziare – ha concluso il Sindaco – l’Amministratore Unico della Multiservizi Caerite, Remo Tagliacozzo, e il Dott. Domenico Paglialunga, che hanno seguito e curato con dedizione tutti gli aspetti tecnici legati a questo nuovo servizio. Un ringraziamento speciale va anche all’associazione Onconauti, che con il suo lavoro instancabile e la sua équipe di professionisti offre un supporto fondamentale ai nostri concittadini in un momento così delicato della loro vita.”

Le sessioni si terranno ogni mercoledì dalle 14:00 alle 19:00 e ogni venerdì dalle 9:00 alle 13:00 presso la Farmacia 6, situata in Via Fontana Morella, 84.