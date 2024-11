Poste Italiane sostiene la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare

Poste Italiane sostiene anche quest’anno la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, l’iniziativa di solidarietà organizzata dal Banco Alimentare Onlus, che è giunta alla 28esima edizione, ed è diventata nel tempo un importante momento di condivisione e sensibilizzazione al tema della povertà attraverso l’invito a fare la spesa per le persone in difficoltà.

Sabato 16 novembre, in oltre 11.600 supermercati d’Italia fra cui quelli di Roma, oltre 150mila volontari di Banco Alimentare, riconoscibili dalla pettorina arancione, inviteranno i clienti ad acquistare prodotti a lunga conservazione da donare alle oltre 7600 organizzazioni partner territoriali convenzionate come mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori e centro d’ascolto.