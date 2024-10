Il 27 ottobre al Bioparco “incontri di natura” e zucche agli animali per Halloween

Domenica 27 ottobre al Bioparco ultima giornata autunnale dedicata agli incontri di natura, in compagnia delle zucche. Dalle ore 11.00 alle 17.00 saranno organizzate attività e laboratori interattivi in otto postazioni dislocate nei 17 ettari del parco. L’iniziativa ha lo scopo di permettere ai visitatori di “incontrare” la natura nelle sue molteplici forme e meraviglie e di comprenderne le fragilità. Tra le attività proposte, ‘Ecosistemi in equilibrio’, una torre di mattoncini colorati posti in equilibrio tra loro per capire quanto gli ecosistemi siano delicati. Ogni volta che si sottrae un mattoncino si rischia di far crollare tutto. Nella postazione ‘Predatori della notte’ si potranno osservare da vicino piume, penne, crani, uova, usare una speciale macchina didattica per scoprire come vedono gli uccelli ed evidenziare le caratteristiche e gli adattamenti di prede e predatori. Nella stazione intitolata ‘Denti sorprendenti’ saranno messi a confronto i crani di diverse specie e gli adattamenti alle diverse diete. Nella stazione ‘Uova da record’ ci saranno uova di tutte le dimensioni. Nella postazione ‘Le stagioni dell’orso’, dedicata al grande mammifero che popola anche le nostre montagne, si troverà un tabellone e tanti disegni da posizionare per scoprire la dieta differenziata del plantigrado stagione per stagione. Nella stazione intitolata ‘Chi l’ha fatta?’ si potranno osservare ed analizzare i reperti che si trovano in natura con particolare riferimento agli escrementi della fauna italiana. Nella postazione ‘Dalle api al miele’, si potrà capire la frenetica attività di un alveare e scoprire che ogni individuo ha un ruolo specifico all’interno della comunità e comprendere il complesso modo di comunicare di questo affascinante insetto sociale. Amici per la pelle invece, sarà l’attività per diventare viaggiatori consapevoli e capire quali siano i pericoli nascosti dietro l’acquisto di un souvenir attraverso l’osservazione di reperti sequestrati dai Carabinieri del gruppo forestale tra cui zanne di elefanti, cinture e borse di coccodrillo e carapaci di tartarughe marine.

In occasione di Halloween, i keeper sistemeranno in varie aree zucche di tutte le forme e dimensioni intagliate e riempite di cibo come forma di arricchimento ambientale, alcuni animali invece le riceveranno durante i pasti: macachi alle ore 11.00, lemuri alle 11.30, orsi alle 12.30, scimpanzé alle 14.00, ippopotami alle 14.30.