Ivass, ad agosto il prezzo medio dell’Rc auto sale del 6,7%

Secondo l’Ivass, nel mese di agosto 2024 il prezzo medio dell’r.c. auto è di 418 euro, in aumento su base annua del +6,7% in termini nominali e del +5,6% in termini reali.

“Non c’è tregua per gli automobilisti. Proseguono senza sosta i rincari dell’rc auto, tanto alti quanto ingiustificati. Un balzo del 6,7% è oltre 6 volte l’inflazione di agosto (+1,1%) ed è superiore a quella media del 2023, ferma al 5,7%. Insomma, un’impennata che non ha eguali. Per trovare un prezzo medio più alto di 418 euro bisogna tornare all’agosto del 2018” afferma Massimiliano Dona, presidente dell’Unione Nazionale Consumatori.

“A Roma il salto passa dall’11% di luglio al 12% in appena un mese e il problema è che il premio, a differenza di Nuoro (al 2° posto per variazione percentuale con +10% ma con un premio molto più basso, 378 euro), non partiva da un valore basso e oggi, con 493 euro, Roma si colloca all’ottavo posto come città più cara d’Italia. Ancora peggio la situazione di Prato, al 1° posto per premio medio con 627 euro, e con il terzo maggior incremento, pari al 9,8%” prosegue Dona.

“Due città, Roma e Prato, per le quali l’Antitrust farebbe bene a verificare se vi sono intese restrittive della concorrenza” conclude Dona.

tabella: prezzi e variazione dei contratti (in ordine decrescente di premio medio)

N Provincia Premio

medio Variazione % premio medio

su base annuale 1 Prato 627 9,80% 2 Napoli 605 7,60% 3 Pistoia 531 6,80% 4 Caserta 530 4,50% 5 Massa-Carrara 520 9,30% 6 Firenze 514 7,50% 7 Lucca 495 9,20% 8 Roma 493 12,00% 9 Pisa 481 6,50% 10 Genova 478 5,80% 11 Latina 467 8,10% 12 La Spezia 462 7,80% 13 Torino 452 7,90% 14 Foggia 447 2,60% 15 Livorno 445 4,80% 16 Bologna 443 5,40% 17 Salerno 442 4,50% 18 Ancona 441 5,00% 19 Brindisi 432 6,10% 20 Cagliari 432 8,10% 20 Macerata 432 6,00% 22 Barletta-Andria-Trani 430 7,00% 22 Modena 430 5,70% 24 Fermo 429 8,60% 24 Rieti 429 5,20% 26 Taranto 428 5,90% 27 Crotone 426 2,70% 27 Rimini 426 6,30% 29 Catania 423 8,10% 30 Bari 421 5,70% 30 Ravenna 421 4,10% 30 Reggio nell’Emilia 421 4,60% 33 Venezia 419 6,20% 34 Reggio di Calabria 417 3,10% 34 Vibo Valentia 417 6,60% 36 Milano 415 7,40% 37 Messina 414 4,30% 37 Padova 414 6,80% 39 Como 410 6,40% 39 Treviso 410 7,10% 41 Pescara 409 6,60% 42 Pesaro e Urbino 407 4,50% 43 Parma 406 7,00% 43 Perugia 406 6,30% 44 Monza e della Brianza 405 8,90% 45 Imperia 404 7,80% 46 Palermo 403 7,40%

