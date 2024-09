Bracciano e la sesta edizione della sagra del fungo

Si rinnova l’appuntamento con la Sagra del Fungo a Bracciano che giunge alla sua sesta edizione. L’evento organizzato dall’associazione Rione Monti e dal Gruppo Ecologico Micologico Alto Lazio, in collaborazione con il Comune di Bracciano e patrocinato dall’Università Agraria, vuole promuovere e valorizzare la cucina tradizionale locale esaltando il fungo come ingrediente principale. Appuntamento in un’ampia e confortevole struttura al coperto il 28, 29 settembre e il 5, 6 ottobre nella centralissima Piazza IV Novembre (detta Piazza del Comune) per un doppio fine settimana all’insegna dei sapori e dei profumi tipici d’autunno.

Durante la sagra del fungo sarà presente un mercatino con prodotti artigianali e agroalimentari. La nostra realtà associativa vuole essere come una grande famiglia che, con dedizione ed esperienza desidera trasmettere agli ospiti la cultura del gusto ed il rispetto della natura, in un viaggio che va dalla tavola all’ambiente che ci circonda. A seguire, il 12 e 13 ottobre 2024, sempre in Piazza IV Novembre, si svolgerà la 24.ma mostra del fungo e delle erbe spontanee, l’ingresso è gratuito.

A cura del Rione Monti & GEMAL nel Comune di Bracciano