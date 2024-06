Una serata magica sul lago di Bracciano

L’estate ha fatto il suo trionfale ingresso e il 21 giugno il Lago di Bracciano è stato il palcoscenico di un evento speciale: “Battello in White”. L’evento, organizzato con grande attenzione ai dettagli, ha invitato i partecipanti a vestirsi di bianco, contribuendo a creare un’atmosfera elegante e raffinata.

La serata è iniziata con l’imbarco al molo di Bracciano alle ore 20:00, mentre tramontava il cielo di spettacolari sfumature di arancione e rosa, il battello ha iniziato il suo giro panoramico del lago, offrendo viste mozzafiato delle pittoresche cittadine di Bracciano, Anguillara Sabazia e Trevignano Romano.

A bordo gli ospiti sono stati accolti da un ricco buffet, che proponeva una selezione di piatti tipici della cucina italiana. Il menu, caratterizzato da ingredienti freschi e locali, comprendeva antipasti assortiti, primi piatti di pasta e risotti.

La serata è stata ulteriormente animata dalla presenza di un DJ, che ha saputo creare l’atmosfera perfetta con una selezione musicale adatta a tutte le età, i partecipanti hanno ballato e riso, rendendo la serata ancora più memorabile. Il divertimento a bordo è stato assicurato non solo dalla musica, ma anche dalla diponibilità di cocktail preparati al momento.

L’evento ha saputo coniugare la bellezza naturale del luogo con l’intrattenimento di una festa, capace di affascinare coppie, gruppi di amici e chiunque desiderasse trascorrere una serata speciale in un contesto incantevole. Le buone notizie non finiscono qui, visto il grande successo, sono già in programma altri eventi sul battello. Queste iniziative, pensate per valorizzare la bellezza del lago e delle sue località circostanti, rappresentano un’opportunità imperdibile per chi cerca un’esperienza unica e memorabile. Ogni evento sarà un’occasione per scoprire o riscoprire le meraviglie del lago, un angolo di paradiso che sa come incantare e sorprendere i suoi visitatori, che si tratti di una serata romantica sotto le stelle, di un evento musicale o di una festa a tema, il Lago di Bracciano si prepara ad accogliere nuove entusiasmanti avventure sul battello. In definitiva, “Battello in White” e gli eventi futuri promettono di diventare appuntamenti imperdibili dell’estate, capaci di regalare emozioni e divertimento.

Paola Forte

Redattrice L’agone