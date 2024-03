Municipio Xv, Torquati: “Da mercoledi’ 27 navetta di collegamento tra Cesano borgo e via Palatucci”

“Sarà operativa da mercoledì 27 marzo la linea 036L del trasporto pubblico locale di collegamento tra il Borgo di Cesano e Cesano Scalo. Il servizio sarà svolto da una navetta sostitutiva che dal Borgo di Cesano raggiungerà Via Palatucci per garantire lo scambio con le linee 024 e 036. Non appena saranno terminati gli interventi di Anas alla Stazione Ferroviaria, la linea 036L raggiungerà anche il piazzale della stazione.

Il servizio del trasporto pubblico era stato interrotto lo scorso 8 marzo per la chiusura di Via Cesanense, interdetta a causa del cedimento di un tratto di strada a ridosso di un costone privato. Immediatamente a lavoro, come Municipio abbiamo lavorato per giorni con l’Assessorato ai Trasporti, il Dipartimento alla Mobilità, la Tpl, il nostro ufficio tecnico e la Polizia Locale per il ripristino del servizio, sospeso per la difficoltà di manovra dei mezzi. Dopo il sopralluogo e la prova di manovra con un mezzo sostitutivo da 8 metri, in questi giorni si è provveduto al reperimento delle vetture più piccole e alla riprogrammazione delle corse, mentre già da domani si provvederà all’installazione delle nuove paline e alla comunicazione degli orari delle corse.”