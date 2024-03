Violenza di genere, il 25 marzo “A scuola di affettività. Educare alle relazioni per prevenire”.

Si terrà lunedì 25 marzo prossimo nella Sala Mechelli del Consiglio Regionale del Lazio l’incontro “A scuola di affettività. Educare alle relazioni per prevenire la violenza di genere” organizzato dalle consigliere e consiglieri regionali Marta Bonafoni, Claudio Marotta, Marietta Tidei, Alessandra Zeppieri, Adriano Zuccalà.

Obiettivo dell’incontro è proporre una discussione partecipata sul contrasto alla violenza di genere a partire dalle realtà e dai soggetti che lavorano da anni nell’ottica della prevenzione, innanzitutto nelle scuole. Un’attività fondamentale per la decostruzione degli stereotipi di genere, per la lotta alle discriminazioni legate al genere e all’orientamento sessuale e per la promozione della cultura dei diritti umani.

L’iniziativa nasce da un lavoro comune delle opposizioni in consiglio regionale in occasione dell’approvazione del bilancio a dicembre scorso, che ha portato allo stanziamento di 1 milione di euro di fondi aggiuntivi per la legge regionale n. 4 del 2014 (Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna).

“L’ordine del giorno congiunto che proponeva al Consiglio regionale di destinare quei fondi a percorsi di educazione all’affettività nelle scuole di ogni ordine e grado, in collaborazione con i centri antiviolenza, è stato però bocciato in aula dalla maggioranza. Un atto grave a cui, in questo solco di impegno comune, vogliamo rispondere con un evento pubblico proprio nella sede del Consiglio regionale del Lazio”, spiegano le consigliere e i consiglieri.

Interverranno Tullia Nargiso, Coordinatrice Rete degli Studenti Medi Lazio; Monica Pasquino, Presidente Educare alle Differenze; Antonella Dentamaro, vice Presidente AIED; Gianfranco Goretti, Associazione Famiglie Arcobaleno; Carla Centioni, Presidente Associazione Ponte Donna; Valentina Peri, Assistente sociale Ohana Cooperativa Sociale ONLUS e Luigia Mastrosanti, Preside IC Albano.

L’appuntamento è per lunedì 25 marzo alle ore 16.00 presso la Sala Mechelli del Consiglio regionale del Lazio, via della Pisana 1301 – Roma.