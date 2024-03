XV municipio, domani apertura straordinaria sede anagrafica via Flaminia

“Proseguono in Municipio XV gli appuntamenti con gli open day per il rinnovo della carta d’identità elettronica. Sabato 9 marzo dalle 8.30 alle 15.00 sarà possibile rinnovare il documento presso gli Uffici Anagrafici di Via Flaminia 872.

Al fine di garantire un accesso regolamentato ed evitare disagi ai cittadini, è necessaria la prenotazione online tramite l’Agenda CIE (https://www.prenotazionicie.interno.gov.it/) esclusivamente nella giornata di venerdì 8 marzo a partire dalle 9 fino a esaurimento delle disponibilità.

Grazie al personale del Municipio per essere sempre a disposizione; c’è ancora tanto lavoro da fare ma siamo ogni giorno a lavoro per migliorare un servizio indispensabile alla cittadinanza per cui sono già stati dimezzati i tempi di attesa.”

Così in una nota il Presidente del Municipio XV Daniele Torquati e l’Assessore al Decentramento Amministrativo, Alessandro Cozza.