D’Amato, le attenzioni per le strade della regione

“Il report di Asaps dimostra, ancora una volta, l’urgenza della proposta di legge Lazio Strade Sicure. Da gennaio sono già 263 i pedoni morti, e purtroppo il Lazio in questa triste classifica è prima con 43 decessi, un sesto del totale, di cui 22 a Roma. Una vera e propria mattanza, non si può perdere ulteriore tempo bisogna calendarizzare velocemente la Proposta di legge e restringere i tempi al minimo essenziale. Auspico che tutte le forze politiche presenti in Consiglio raccolgano questa priorità, facendo partire i lavori nelle Commissioni già questa settimana, per il bene della nostra comunità”. Lo ha dichiarato il Consigliere della Regione Lazio e responsabile Welfare di Azione, Alessio D’Amato.