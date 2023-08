Ladispoli, ecco come si chiede il bonus energia

Il #Bonus #Energia Lazio prevede l’erogazione di un contributo economico “una tantum” pari a 150,00 euro per ciascun nucleo familiare beneficiario. L’aiuto è cumulabile con altre #agevolazioni volte a far fronte all’eccezionale aumento dei prezzi dell’energia. Possono presentare domanda per il Bonus Energia Lazio i nuclei familiari, in possesso dei seguenti requisiti: