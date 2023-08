“Accordi dei ricordi”… vi aspettiamo

Da oltre 20 anni, gli “Accordi dei ricordi”, un trio musicale composto da tastiere, congas e 3 voci, propongono musica dagli anni 50 agli anni 90, con un repertorio di oltre 500 canzoni, per accontentare i gusti di tutti.

Serate da ballo, musica da ascolto, serate tematiche, come le intramontabili note rock e doowop anni 50, o le tipiche atmosfere delle piste da ballo anni 60, 70 o 80, serate disco, animazione con i balli di gruppo, feste a tema cartoon, e molto altro ancora.

Non solo musica… Vuoi creare qualcosa di nuovo nel tuo locale o all’aperto? Gli “Accordi dei ricordi” provengono da una lunga esperienza nella realizzazione di eventi. Oltre alla performance musicale, possono sviluppare un progetto per un evento tematico completo.

Per ascoltare gli “Accordi dei ricordi” e divertirti con loro, prossimamente potrai trovarli a Bracciano, al Bar Pizzeria Bistrot K20, (ex spiedo d’oro), in via dei Tigli 2 (accanto al supermercato Gross).

Venerdì 25 agosto

A settembre: sabato 2, venerdì 8, sabato 16, venerdì 22, venerdì 29