Ciclo di disinfestazione anti-zanzara straordinario pianificato in tutto il territorio comunale di Cerveteri

Il Comune di Cerveteri ha programmato un nuovo intervento di disinfestazione anti-zanzare in tutto il territorio comunale. Ad effettuarlo, la ditta Quark srl, che nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 agosto provvederà ad effettuare un interventi nell’intero territorio comunale. Il trattamento avrà inizio alle ore 23:30 e si concluderà alle prime ore del mattino seguente.

Come di consueto, si invita la cittadinanza a chiudere le finestre delle proprie abitazioni, a non lasciare cibo e altre sostanze commestibili all’aperto e porre al riparo panni, indumenti, giocattoli e animali d’affezione.

“L’intervento di disinfestazione contro le zanzare avverrà tutto in una notte e nell’intero territorio comunale – ha dichiarato il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti – come al solito, ci tengo a chiarire un aspetto importantissimo: il trattamento interessa solamente le aree pubbliche e solamente di riflesso va a colpire le zone private, quali giardini o balconi. Invito pertanto la cittadinanza, a rimuovere eventuali ristagni d’acqua presenti nei terrazzi, come ad esempio quelli che si possono creare nei sottovasi delle piante, in quanto potrebbero aumentare il proliferare di zanzare. È fondamentale quindi, per ottimizzare gli effetti, la collaborazione di tutti i cittadini. Giardini o spazi esterni poco curati possono indebolire, anche sensibilmente, l’efficacia degli interventi effettuati”.

“L’intervento – conclude il Sindaco Gubetti – verrà effettuato tutto in una notte, in quanto a differenza del passato la Ditta ha messo a disposizione più di un mezzo in contemporanea. Anche questa è una piccola testimonianza di come la nuova Ditta di Igiene Urbana sia valida e all’altezza del nostro territorio”

Si precisa che saranno utilizzati solo prodotti regolarmente autorizzati dal Ministero della Salute