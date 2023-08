A Bracciano ancora un successo per la rassegna estiva “Eventi in Comune”

È stata una bella serata quella trascorsa in piazza del Comune per festeggiare la vigilia di ferragosto a suon di musica jazz. Di fronte ad un pubblico attento e numeroso, si è tenuto l’evento “Una Favola Mediterranea”, un concerto che ha preso il via alle 21.30, dopo gli onori di casa e il saluto dell’assessore alla cultura Emanuela Viarengo. Sul palco si sono alternate in graditissime performances, le letture della maestra di dizione e attrice, Paola Lorenzoni, ed i brani suonati dal “Mediterranean Jazz Quartet”:

Nicola Buffa alla chitarra, Francesco Bignami al pianoforte, Angelo Ercoli al contrabbasso, Valerio Toninel alla batteria. La voce calda di Paola Lorenzoni, ricca di toni e ritmi, ha impersonato il nostro mare come creatura ricca di forza vitale, calmo o tempestoso, radioso o oscuro, comunque un’onda viva, respiro e presenza silenziosa che circonda la nostra terra arricchendola da sempre. Il quartetto si è esibito in brani musicali di genere jazz, uno stile di musica contemporaneo, nato nei primi anni del 1900 tra i bassi ceti sociali di New Orleans, dalla musica dei neri d’America che, nonostante l’abbattimento della schiavitù, rivendicavano i diritti e la dignità di essere umano.

Questo termine jazz comparve proprio lì, a New Orleans dove si incrociarono numerose culture anche musicali: francese, spagnola, africana, italiana. Proprio gli Italiani aggiunsero quegli strumenti musicali che si usavano nelle bande di paese per indicare questo nuovo tipo di musica che esprimeva i problemi dell’uomo moderno ed univa le musiche europee e quelle africane caratterizzate da percussione e ritmo. Jazz, fu una parola usata perché ben esprimeva le caratteristiche di questo genere nuovo: animazione, improvvisazione, gioia di vivere. Fu un genere utilizzato anche come musica da ballo e nei locali notturni; oggi si è mescolato con altri generi musicali moderni come la musica caraibica, il samba, il rock. Il quartetto si è esibito con un bel ritmo vivace mostrando quattro professionisti abituati sì a sperimentarsi ma anche ad esibirsi in brani originali; è il caso del chitarrista, Nicola Buffa, che ha presentato il suo pezzo “Primavera”.

Anna Maria Onelli

Redattore L’agone