Sale ancora il prezzo della benzina in autostrada. Un litro al self service, secondo i dati forniti dal ministero dei Trasporti, raggiunge in media quota 2,015 euro al litro dopo il 2,014 di venerdì. La tendenza resta quindi al rialzo per la verde, come anche per il gasolio che, sempre in autostrada, raggiunge gli 1,921 euro al litro al self (costava 1,9117 euro venerdì). Quanto al Gpl, siamo a 0,842 euro al servito (era 0.841 venerdì), mentre il metano resta stabile a 1,528 euro.