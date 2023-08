Piccoli ambasciatori a Canale Monterano

Visita graditissima quella della delegazione Saharawi guidata dalla Rappresentante del Fronte Polisario in Italia, Fatima Mahfud, oggi in Comune.

Un incontro che é stato occasione per rinsaldare i rapporti con i Piccoli Ambasciatori di Pace e con l’Asaps “Enzo Mazzarini”, l’associazione che si occupa di loro dal 1996.

Gradita la presenza della Croce Rossa Circolo Sabatino e della Presidente del Consiglio Comunale di Anguillara Sabazia, Catia de Carolis.

Allo spazio istituzionale é seguito quello ludico a casa del Vice Sindaco Fabrizio Lavini per un bagno e un pranzo in compagnia.

Il soggiorno in Italia dei bambini saharawi, a cui ha contribuito anche il nostro Comune, ha previsto come ogni anno visite mediche e analisi per bambini e accompagnatori.

Negli occhi dei ragazzi e nell’appassionato discorso di Fatima Mahfud di oggi in Comune un popolo che chiede solo giustizia e libertà.