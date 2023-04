Alle viste la quinta conferenza nazionale sull’economia circolare

Alle viste la 5° Conferenza Nazionale sull’economia circolare, organizzata dal Circular Economy network, in collaborazione con ENEA e con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e della Commissione Europea, che si svolgerà il 16 maggio a Roma, presso il Nazionale Spazio Eventi, in Via Palermo 10, dalle ore 10 alle ore 16.

La Conferenza è l’appuntamento per la presentazione del Rapporto sull’economia circolare, elaborato dal Circular Economy Network in collaborazione con ENEA, che raccoglie i dati più aggiornati sull’andamento dei principali indicatori di circolarità dell’economia italiana e compara la performance del nostro Paese con quelle delle principali economie europee. Questa edizione presenta, inoltre, un focus dedicato a Le scelte dei consumatori per l’economia circolare, con un’indagine realizzata in collaborazione con Legacoop e Ipsos, e gli approfondimenti sui i temi di grande attualità come le materie prime critiche e i progetti per l’economia circolare del PNRR.