Il Lazio a Fa la cosa Giusta! 2023

Anche quest’anno la Regione Lazio partecipa alla manifestazione turistica Fa’ la cosa giusta! https://www.falacosagiusta.org/ – in programma a Milano dal 24 al 26 marzo 2023.

Fa’ la cosa giusta! è un’occasione importante per promuovere l’offerta turistica regionale legata al turismo esperienziale e sostenibile.

Molteplici le esperienze accessibili a tutti all’interno del Sistema regionale di Aree Protette, ogni forma di sport outdoor, le visite guidate, l’educazione ambientale, i laboratori per piccoli e grandi e, non ultimo, l’assaggio delle bontà alimentari a marchio regionale “Natura in Campo – i prodotti dei parchi del Lazio”.

Ricco il programma degli appuntamenti all’interno dello stand della Regione Lazio. Dai laboratori didattici dei bambini in programma venerdì 24 marzo, alla presentazione del sistema dei Cammini della Regione, della Destination Management Organization (Dmo) dei Castelli Romani e della Dmo Bio-Distretto della Via Amerina e delle Forrex presentata attraverso le nuove tecnologie e la rete di percorsi dell’Agro Falisco e Monti Cimini.