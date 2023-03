Carceri, quelle italiane lasciano a desiderare

Violenze e intimidazioni tra detenuti, in particolare nelle carceri “Lorusso e Cutugno” di Torino e “Regina Coeli” di Roma, e un sovraffollamento in tutti gli istituti di pena che arriva al 152% nella prigione di Monza. E’ quanto denuncia il Cpt, l’organo anti-tortura del Consiglio d’Europa a Strasburgo, in un rapporto basato sulla visita condotta un anno fa, in cui torna a chiedere l’abolizione dell’isolamento diurno e il riesame della gestione dei detenuti sottoposti al regime del “41-bis”. Strasburgo chiede inoltre di migliorare le condizioni di vita dei detenuti e misure specifiche per le donne e i transessuali in cella.