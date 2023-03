L’associazione Scuola Orchestra di Anguillara Sabazia festeggia 35 anni di attività

L’apertura della XXIV^ Rassegna dei Concerti di Primavera sarà la prima occasione per ripercorrere le fasi di questa importante esperienza sociale e culturale, che ha avvicinato persone di ogni età all’ascolto e alla pratica musicale, creando sul territorio una folta comunità di musicisti amatoriali, piccoli e grandi, che fanno della musica un elemento di comunicazione e di piacere.

Sarà possibile toccare con mano questa realtà durante la Rassegna di Primavera dove i concerti eseguiti dai gruppi musicali dell’Associazione con i loro maestri e i loro graditi ospiti sapranno rappresentare la qualità, la varietà e l’ampiezza dell’offerta musicale, portandoci in un viaggio nel tempo, tra continenti e generi musicali, tra cui ognuno potrà trovare dove meglio si colloca la propria anima musicale, anche se nascosta.

L’Associazione è lieta di invitare la cittadinanza all’apertura della Rassegna dei Concerti di Primavera con il Concerto “35 Anni di Scuola Orchestra” eseguito dall’Orchestra “Scuola Orchestra” e diretto dal M° Alfredo Bellaccini, domenica, 26 marzo 2023 alle ore 18:30 nella Chiesa di San Francesco ad Anguillara

La musica come la vita si può fare in un solo modo: insieme (EzioBosso)