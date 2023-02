Bracciano, a proposito della cogestione al Paciolo

Un incontro coinvolgente e partecipato quello che si è tenuto presso l’Istituto Paciolo di Bracciano mercoledì 15 febbraio 2022, tra il Presidente Giovanni Furgiuele, il Dott. Ermisio Mazzocchi e gli studenti.

I temi trattati sono stati quelli dell’informazione e dei mezzi di comunicazione.

Argomenti di grande attualità che pongono problemi che interessano utenti di tutte le età.

Furgiuele ha aperto il dibattito presentando gli argomenti su cui gli studenti hanno prestato molta attenzione.

Il progressivo espandersi degli strumenti di comunicazione costituiscono una condizione incalcolabile del potere dell’informazione, ha esordito Mazzocchi nel suo intervento.

Il controllo di questo potere è un problema infinitamente più complesso e vitale di qualunque sfida che si sia affrontato sul fronte dell’informazione. Gli strumenti di comunicazione hanno sviluppato un flusso programmato di modelli di comportamento di opinioni, di credenze, atti suscitare quegli atteggiamenti, quei bisogni che condizionano la vita degli esseri umani secondo obiettivi di forze interessate a mantenere il loro potere.

Il progresso tecnologico ha permesso di utilizzare strumenti di comunicazione che puntano a essere efficaci e potenti e allo stesso tempo essi sono cresciuti nella loro potenzialità e annullato distanze.

Si aprono problemi di vasta portata, ha sottolineato Mazzocchi, che investono il complesso delle regole che dovrebbero garantire gli utenti attraverso codici di comportamento e di responsabilità per gli effetti che potrebbe avere l’informazione sull’intera società.

Occorre considerare che le modalità di comunicazione, come è noto, utilizzano l’algoritmo.

Le informazioni generate autonomamente dagli algoritmi che non sono casuali e né tantomeno progettati da processi mentali. Tramite i Bigdata gli algoritmi si alimentato dalle differenze generate dalle persone e dal loro comportamento, per produrre informazioni nuove che elaborano senza essere in grado di produrle autonomamente perché le trovano sui web.

Concludendo il suo intervento, spesso interrotto dalle domane degli studenti, ha sottolineato la necessità di avere da parte degli studenti la capacità di scelta e di autonomia di giudizio.

Numerosi gli interventi degli studenti che hanno posto domande di approfondimento che hanno consentito da affrontare questioni rilevanti in particolare al riferimento dei condizionamenti da parte di poteri “invisibili” su cui non vi sono controlli e che bisogna essere vigili e autonomi.

Furgiuele nel concludere il convegno, ringraziando la Direzione della scuola, la Dirigente Scolastica Cosima Stefania Chimienti, i docenti per il loro interessamento e la loro disponibilità e il Dott.re Mazzocchi, ha poi presentato agli studenti le modalità di composizione del giornale “l’agone e l’agone.it” di cui egli è Presidente, come esempio di composizione di un giornale che vuole essere uno strumento efficace per una informazione utile e necessaria per tutti e per il Territorio Sabatino e non solo.

Gli studenti hanno apprezzato l’iniziativa esprimendo la loro soddisfazione con un prolungato applauso e ritenuto l’iniziativa essere stata molto utile.

Redazione l’agone