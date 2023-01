La celebrazione della ricorrenza dell’istituzione del Tricolore

“Il mattino del giorno 12 gennaio, il Lions Club Bracciano Anguillara Sabazia Monti Sabatini e le Scuole Materne di Via Pasqualetti ( inserite negli Istituti Comprensivi di Bracciano e di Trevignano Romano) hanno festeggiato la 227.ma ricorrenza della istituzione del Tricolore, avvenuta il 7 gennaio 1796 a Reggio Emilia ( posticipata in luogo per motivi organizzativi).

E’ stata una bellissima e commovente manifestazione. Molto curata l’organizzazione da parte delle Maestre Nadia Toccaceli e Giuseppina Cazzato con l’ausilio delle altre Insegnanti.

E’ stato formato un corteo, che si è snodato al suono della Canzone del Piave lungo il percorso che porta dalle aule ai giardini interni, preceduto dalle Bandiere nazionale ed europea recate da una Insegnante ed una Socia Lions.

Gli alunni si sono disposti a forma di cerchio ed hanno intonato l’inno nazionale. Poi si sono avvicinati nel luogo dove era stato predisposto un drappo con i tre colori ed hanno appeso ad esso ciascuno una manina di analogo colore.

Il Lions Bruno Riscaldati ha quindi ricordata la storia della istituzione del Tricolore e quella della Bandiera europea che possiamo chiamarla “ sorella”, unite insieme per la pace e la solidarietà tra i popoli.

Presente l’Assessore alla Cultura del Comune di Bracciano, Dott.sa Emanuela Viarengo.

La manifestazione è stata senz’altro di altissimo livello culturale e promotrice dei più alti valori di amor di patria”.