“EquiLibri”, è già la quinta edizione del premio letterario

Il 15 dicembre è l’ultima data utile per la candidatura al Bando del Premio letterario Nazionale “EquiLibri”. Il Premio giunto alla quinta edizione, indetto e promosso dall’Associazione Culturale “Piazza Navona” a cura della presidente Chiara Ricci, si è aperto nel mese di giugno e sta volgendo a chiusura. Come per lo scorso anno è patrocinato dal comune di Anguillara Sabazia, luogo in cui nel mese di maggio si terrà la cerimonia di premiazione.

È con noi a parlarcene la presidente dell’Associazione, colei che ha istituito il bando, la scrittrice Chiara Ricci.

Volendo fare un bilancio di come è stata accolta l’edizione 2022/23 del Premio, cosa potrebbe dirci e, se ci sono, quali le novità?

Tra pochi giorni, come detto, si chiuderà il bando della quinta edizione del Premio Letterario Nazionale “EquiLibri” ma sin da ora è doveroso da parte mia ringraziare tutti gli Autori e gli Editori che si sono iscritti e si stanno iscrivendo numerosi. Inoltre, desidero ringraziare ancora una volta l’Avv. Angelo Pizzigallo, Sindaco di Anguillara Sabazia e la ViceSindaco Paola Fiorucci di aver accolto me e la mia iniziativa letteralmente a braccia aperte.

Dalla prima edizione del Premio (era il 2018) a oggi le iscrizioni sono moltiplicate di anno in anno. In quanto ideatrice e organizzatrice del Premio per me è una soddisfazione unica e una ulteriore dimostrazione di fiducia assai importante. Edizione dopo edizione, ci impegniamo per lavorare nel pieno rispetto degli Autori e delle Case Editrici. “EquiLibri” è nato con lo spirito della condivisione e cresce esclusivamente grazie alla partecipazione di chi si iscrive. Un Premio nato con la volontà di dare spazio all’editoria tutta senza creare squilibri tra la piccola, media e grande editoria coinvolgendo anche quegli ottimi Autori che si autopubblicano. Tutti i partecipanti sono per noi importanti e fondamentali rispettandone il tanto lavoro che hanno compiuto (e che c’è) dietro ogni pagina scritta. E sono proprio gli Autori a farci il regalo più bello: mi ripeto, la loro fiducia ma anche la disposizione d’animo con cui partecipano, ovvero il loro grande entusiasmo e la voglia di condividere. La cerimonia di premiazione, infatti, ogni anno (persino quella tenutasi in diretta Facebook a causa dell’emergenza sanitaria) diviene occasione di festa in cui gli Autori e gli Editori “tifano” l’uno per l’altro, stringono amicizie e creano, realizzano nuove collaborazioni. Questo per me e per l’organizzazione tutta è il premio più grande. Si crea un’atmosfera unica, serena e ne abbiamo tutti un gran bisogno. Per quanto riguarda la cerimonia di premiazione di questa quinta edizione posso anticiparvi che si svolgerà a fine maggio nella bellissima Anguillara Sabazia, a pochi chilometri da Roma, precisamente nei meravigliosi e suggestivi Giardini del Torrione. Un luogo magico. In questa occasione verranno premiati i cinque finalisti di ciascuna categoria (Romanzo, Poesia, Racconti, Saggistica, Racconti e Narrativa per l’Infanzia e Ragazzi dai 3 fino ai 14 anni) e consegnati dei Premi Speciali alla carriera a importanti personalità della nostra Cultura. E intanto già si pensa alla prossima edizione che mi auguro di tutto cuore il Comune di Anguillara Sabazia possa ospitare ancora e che certamente porterà con sé tante novità. Lavori in corso…nel frattempo vi aspettiamo a “EquiLibri”! E ancora tante tante grazie a tutti i partecipanti e al loro meraviglioso sostegno ed entusiasmo!

Marzia Onorato

Redattrice L’agone