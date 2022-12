Il 50° Anniversario dell’associazione Fotocineamatori Bracciano

Riceviamo e pubblichiamo – Questa Associazione è una aggregazione di persone senza fini di lucro, fondata nel 1972, 17 Marzo, con lo scopo di incentivare e diffondere la conoscenza e la pratica della fotografia amatoriale, dapprima analogica e poi digitale. E’ sempre stata ed è tuttora presente nel contesto socio-culturale del territorio di Bracciano (le pubbli-

cazioni “Ritratto di Paese: un secolo di fotografia” , “Bracciano com’era” , “Bracciano

…. per sempre” , ne sono un tangibile esempio). Inoltre , per frequenti iniziative a

carattere nazionale , ha partecipato attivamente a prestigiosi progetti quali “Era

l’Italia” ed “E’ l’Italia” .

Nel 1980 , si è entusiasticamente spinta nella progettazione

ed esecuzione di un disegno di portata internazionale: “Fotografia e Meteorologia”.

Nel frattempo, e fin dall’ inizio della sua attività sono state realizzate diverse mostre

fotografiche dallo stampo prettamente territoriale. Ha promosso diversi corsi di edu-

cazione fotografica presso le scuole (“ Vagabondando…con la macchina fotografica”)

ed anche in favore di persone portatrici di handicap , in collaborazione con la loca-

le A.S.L. Roma F. Negli anni , si è cementata una intensa , fattiva collaborazione con

gli Enti Pubblici territoriali quali il Comune di Bracciano , l’ Ente Parco Regionale La-

go di Bracciano – Martignano , il Consorzio di Navigazione del Lago di Bracciano.

Si iscrive alla F.I.A.F. e dopo qualche anno ne riceve il riconoscimento di bfi

(benemerito della fotografia italiana) per meriti organizzativi. Partecipa intensamente

ai suoi progetti ( vedi , per tutti , Roma “Il Risveglio” ). Dulcis in fundo, l’ Associazione

tutta , nell’ approssimarsi del suo 50° Anniversario , decide entusiasticamente in questi

ultimi anni di realizzare un ambizioso progetto : la pubblicazione di un libro dal ti-

tolo “Bracciano si racconta” tra storia e immagini , dedicato a Germano Lucci , al fine

di lasciare al Paese una indelebile traccia del suo prestigioso percorso . Il libro a

prevalente carattere storico-fotografico , si dipana in quindici capitoli : si va dal

periodo neolitico all’ attuale pandemia . Racconta , attraverso un dialogo immaginario

tra nonno e nipote , le vicende storiche di Bracciano , sottolineando il profondo rap-

porto dei braccianesi con il loro territorio anche e , soprattutto , per mezzo di una

nutrita documentazione fotografica che questa Associazione , nel suo lungo periodo

di alacre attività, ha prodotto e conservato per la memoria delle generazioni future.

La sua creazione ha comportato un forte impegno di quasi tutti i soci. Vale qui la

pena di individuare i nomi dei più validi collaboratori: Claudio Balducelli, Alfredo

Cagiola, Roberto Cecchini, Stefano Del Giaccio, Carlo Faina bfi, Germano Lucci afi – bfi,

Giovanbattista Flamini bfi, Paola Lucci, Marco Marini afiap, Socrate Pontanari bfi,Silvano

Stefanelli, Massimo Rossi, con ricerca storica di fatti e personaggi della storia locale

più recente , nonché testi ad opera del sottoscritto. La verità è che , nella sua lon-

geva attività , l’ Associazione ha potuto raggiungere i vari ambiti traguardi , oltre che

alla alacre tenacia dei soci , ma anche dalla dedizione ampiamente dimostrata nel

tempo dai suoi Presidenti che mi hanno preceduto in questa affascinante avventu-

ra i compianti Giancarlo Sala , Mario Ferri e Germano Lucci, nonché Socrate

Pontanari. Lunga vita all’ A.F.Bc. !!

Mario Gentilucci, presidente A.F.B. bfi