Celebrata Santa Barbara alla caserma “Cosenz”

Nell’accogliente cornice della Caserma Cosenz, sede del Comando Artiglieria, è stata svolta la funzione religiosa in onore di S. Barbara, alla presenza del Comandante dell’Artiglieria, Generale di Brigata Francesco Principe, e dei rappresentanti delle istituzioni locali.

In occasione della ricorrenza, ha officiato la Santa Messa Don Francisco Du Macedo, parroco della Chiesa di S. Maria Novella a Bracciano. Alla funzione hanno partecipato i sindaci locali, Manziana e Anguillara, i rappresentanti delle Forze Armate presenti sul territorio e i rappresentanti della Polizia Municipale oltre che le Associazioni Combattentistiche e d’Arma, tra le quali l’Associazione Nazionale Artiglieri, col proprio rappresentante nazionale e i referenti locali. La celebrazione ha visto inoltre la partecipazione di centinaia tra militari e loro familiari.

Il Comandante dell’Artiglieria, Generale di Brigata Francesco Principe, ha formulato a tutti i presenti gli auguri, dedicando un momento del proprio intervento al ricordo dei caduti ed evidenziando l’importanza della ricorrenza, non solo per gli artiglieri, ma anche per tutti coloro che operano col fuoco, tra cui il Genio, la Marina e i Vigili del Fuoco.

Santa Barbara è storicamente commemorata come martire del fuoco e rappresenta il sacrificio e il coraggio di combattere per i propri valori.