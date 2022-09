Messa in sicurezza la rete viaria di competenza di Città Metropolitana

“Nel Consiglio metropolitano di ieri abbiamo approvato un’importante delibera per la messa in sicurezza della rete viaria di competenza di Città Metropolitana.

Si tratta del Programma Ottennale (2022-2029), che stabilisce, seguendo le linee guida del decreto del 9 maggio 2022 del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, gli interventi di manutenzione straordinaria, di adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici sulle viabilità provinciali.

Un programma di interventi di 48.673.538,00 euro, che insieme a quanto previsto già nel piano triennale delle opere pubbliche approvato nel mese di luglio, non lascia indietro nessuna zona del vasto territorio della Città metropolitana di Roma Capitale, che può contare su oltre 2000 km di strada.

Ringrazio il Vicesindaco Pierluigi Sanna per la collaborazione e i Consiglieri di maggioranza e di opposizione per aver votato favorevolmente la delibera.

Infine un ringraziamento va al Capo dipartimento, ai dirigenti e ai funzionari del dipartimento viabilità per la collaborazione e lo straordinario lavoro messo in campo in queste ultime settimane”.

Manuela Chioccia, Consigliera Delegata alla Viabilità di Città metropolitana di Roma