Da domani nessun obbligo di mascherine sui mezzi pubblici

Decadrà domani, sabato, l’obbligo di indossare le mascherine sui mezzi di trasporto. Invece viene prorogato di un mese l’uso delle stesse per lavoratori, utenti e visitatori delle strutture sanitarie, socio-sanitarie e RSA, comprese le strutture di ospitalità e lungodegenza, le residenze sanitarie assistenziali, gli hospice, le strutture riabilitative, le strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti.

E’ questa la decisione del governo. L’obbligo di mascherina non verrà invece prorogato per i mezzi di trasporto. Rimarrà in vigore, infine, fino al 31 ottobre, il protocollo per i luoghi di lavoro, secondo cui nei luoghi chiusi la mascherina deve essere indossata se non si può rispettare la distanza di sicurezza.