Bracciano, progetti del cuore

Alla presenza del Sindaco di Bracciano Marco Crocicchi, dell’onorevole Emiliano Minnucci (Consigliere Regionale Lazio) e di quanti hanno sponsorizzato a livello territoriale questo progetto, la “Società Progetti del Cuore” Benefit SrL” ha consegnato l’autoveicolo in comodato gratuito per i servizi sociali, il trasporto di persone svantaggiate e comunque per servizi di pubblica utilità, assistenza alla popolazione, gestione e prevenzione dell’emergenze.

Il Sindaco Marco Crocicchi, nel suo breve intervento ha evidenziato l’importanza per il territorio di questa opportunità che Progetti del Cuore Benifit ha reso possibile grazie al supporto di numerose aziende locali. Un mezzo di trasporto in comodato d’uso gratuito che potrà migliorare i servizi rivolti alle persone fragili, minori, anziani e persone con disabilità che afferiscono ai servizi sociali comunali.

Come intendete utilizzarlo?

“Verrà utilizzato dagli operatori del Comune e dal Servizio Sociale e potrà permettere un migliore lavoro di prossimità nei confronti dei cittadini e cittadine che sono impossibilitati a spostarsi presso gli uffici dei servizi sociali del comune. In più sarà possibile attivare un servizio di supporto alla mobilità per utenti in carico ai Servizi Sociali del Comune di Bracciano (anziani, persone con disabilità e minori affidati) per facilitare gli spostamenti sul territorio.

Il Perimetro di movimento del mezzo

Il mezzo sarà utilizzato prevalentemente nel territorio di Bracciano, messo a disposizione laddove è richiesta la presenza del Servizio Sociale presso il Tribunale di Civitavecchia e il Tribunale dei minori di Roma, ma al bisogno anche in tutta l’area del distretto sociosanitario di cui il Comune di Bracciano è capofila.

La Redazione L’agone