Teatro “Charles De Foucauld” – via delle palme, 6 – Bracciano

Sabato 1 ottobre ore 21.00 e domenica 2 ottobre ore 18.30: I CARTA BIANCA nel loro nuovissimo e divertentissimo spettacolo, che a dicembre andrà in scena al Brancaccio, “Siamo Positivi”.

Per prenotazione:

WhatsApp numero 3387725474

info@unteatroperbracciano.it

www.unteatroperbracciano.it