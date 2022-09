Lutto per il mondo del giornalismo. E’ morto Roberto Renga: giornalista, scrittore, volto noto anche di radio e televisione. Firma de “il Messaggero”, già inviato per sette mondiali di calcio, sette Europei, due Coppe d’Africa, una Coppa America, i Giochi Olimpici in Australia. Renga lottava da tempo con un brutto male.