Praecilia non lascia. Anzi, raddoppia (con altra sede a Bracciano)

Parla Riccardo Scanu, che sta per ampliare l’attività sanitaria locale

Quarantatré anni, natali braccianesi, sposato con due figlie (7 e 4 anni), Riccardo Scanu è un imprenditore che decide di ampliare l’attività. Nonostante la pandemia e la conseguente crisi.

Ecco, possiamo dire che Praecilia non lascia ma… raddoppia?

«Possiamo dirlo. Abbiamo preso questo centro convenzionato nel territorio di Bracciano, che dovrebbe essere stato aperto addirittura prima di Praecilia, nella prima metà degli anni Settanta. E’ l’unico centro convenzionato nella zona, un altro sta ad Anguillara. Abbiamo preso questa struttura per ampliare i servizi che vengono offerti nella zona del lago».

Rispetto a “Praecilia 1”, questo “Praecilia 2” in cosa si distingue?

«Innanzi tutto c’è un accreditamento presso la Regione per la diagnostica con immagini. Praecilia a Manziana ha l’accreditamento per il laboratorio analisi, la differenza sostanziale è questa».

Non si offenda se le dico “lei è un po’ matto” nel decidere di fare un investimento del genere in un periodo come questo…

(sorride) «Si, perché comunque il “plus” di queste strutture è che hanno l’accreditamento con la Regione, quindi possono erogare servizi gratuiti, o comunque a tariffa-ticket a chi ha diritto all’esenzione o ha comunque un diritto all’esenzione della tariffa per motivi economici. Però il problema dell’essere matti è legato al fatto che poi la Regione non investe in queste strutture, anzi ogni anno va a tagliare. Ecco, la follia è questa. Tu a livello normativo devi sottostare a tantissimi controlli e altrettante regolamentazioni che vengono dati ai centri in accreditamento, quindi l’imprenditore è “costretto” a fare certi investimenti per stare al passo con le richieste».

Il personale che già lavora col suo gruppo… Come ha reagito all’idea di un ampliamento?

«Il personale è contento, chi lavora con noi vede che l’azienda ci crede, investe, e soprattutto vedono che il loro lavoro porta dei frutti. Anche il personale già presente a Bracciano ha reagito positivamente, negli ultimi tempi si era investito poco o nulla su quella struttura. Stiamo ragionando su altri acquisti, su altri macchinari, anche per questo la reazione è stata accolta in maniera benevola».

A prescindere dal discorso sanità, quanto è difficile fare l’imprenditore?

«Tanto, gli imprenditori non vengono aiutati. Adesso c’è il Pnrr ma l’aiuto per gli imprenditori è davvero esiguo. Senza andare a toccare il corso sanità, l’imprenditore si sente abbandonato, deve farsi venire idee, rimboccarsi le maniche e cercare di divincolarsi fra le tante normative e tassazioni esistenti. La difficoltà è reale, specialmente in un territori come questo, non densamente popolati come le grandi città, Roma per esempio».

Lei ha due figlie, un giorno le prenderà sotto braccio e dirà loro “tutto questo un giorno sarà vostro” o le inviterà a fare un altro lavoro?

«Siamo alla seconda generazione che si occupa di questo argomento, direi comunque loro “fate un altro lavoro”… ma in realtà lascerò che saranno le figlie a decidere la loro strada».

Massimiliano Morelli